Fritz? Chtěl jsem si s ním dát odvetu, těší se Macháč na osmifinále
"Na United Cupu jsem byl fakt blízko," připomněl Macháč vzájemný duel na začátku roku, kde nevyužil proti Fritzovi dva mečboly a za stavu 7:6, 5:6 kvůli křečím vzdal. "Hraje doma a bude to proti němu samozřejmě těžké. Říkal jsem si, že bych si s ním chtěl dát odvetu. Je super, že si s ním tedy zahraju čtvrté kolo," uvedl čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna.
Právě zdravotní potíže Macháče od loňského září do května limitovaly a odstoupil z devíti zápasů. V posledních měsících však už podobné problémy neměl. Po turnajích v Torontu a Cincinnati navíc absolvoval před US Open dobrou přípravu.
"Jak jsem prohrál v těch prvních kolech, tak tam bylo vždy deset dní, kdy jsem měl s sebou kondičního trenéra a jeli jsme dvoufázi kondice - tenis. Udělali jsme toho dost. Když se na to dívám zpětně, ten kalendář je fakt nabitý. Takových bloků, co jsem udělal teď, jsem měl v plánu jen v prosinci a tím, že jsem byl nemocný, tak jsem to ani neudělal. Je potřeba kouknout i na tohle, že když se připravím fyzicky takhle důkladně, tak to pak přináší ovoce a mohu se o to tělo opřít," řekl.
Na US Open, kde plní roli nasazené jednadvacítky, zatím prochází bez ztráty setu. V 1. kole vyřadil Itala Lucu Nardiho, pak si poradil i s Brazilcem Joaem Fonsecou a Francouze Uga Blancheta. Hra, kterou se prezentuje, ho baví.
"To byl můj hlavní cíl. Na předchozích turnajích se mi vytratila radost z toho, proč vlastně jdu na kurt. Snažím se hrát svoji hru. Spadnu na zem, zahraju kraťas nebo míče, které mě napadnou. Jsem rád, že to tam mám. Neřeším skóre. Chci vyhrát, ale myslím na jiné věci. A funguje to, jsem za to rád," podotkl Macháč.
Nové české maximum na grandslamech! Poprvé máme tak početné zastoupení v osmifinále
V osmifinále US Open je podruhé. Také vloni do něj prošel bez ztráty setu, ale poté prohrál s Britem Jackem Draperem 3:6, 1:6, 2:6. "Vloni jsem prohrál těsně první set a ta výkonnost ve druhém a třetím šla pak hodně dolů. Na tohle si zkusím dát bacha, že kdybych prohrál náhodou ten první set, abych se na to dokázal adaptovat a poučit se z těch chyb."
"Teď jsem v těch setech stoprocentní a soupeři mě nedostali zatím do extrémního tlaku, že bych byl třeba minus set a brejk. Kdybych se do tohoto stavu dostal, tak se na to zkusím adaptovat a neudělat stejné chyby co minule," dodal Macháč.
Komentáře
A jéje! To neměl říkat. Přivolal na sebe bič... To nedopadne.