Nové české maximum na grandslamech! Poprvé máme tak početné zastoupení v osmifinále

DNES, 21:00
Aktuality 11
Čeští tenisté mají poprvé v samostatné historii pět singlistů v osmifinále grandslamu. O nové maximum se postarali na US Open v New Yorku Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová, která dnes porazila krajanku Lindu Noskovou. Dosavadním maximem byli čtyři zástupci.
Profily hráčů (7)
Lehečka Jiří
Macháč Tomáš
Vondroušová Markéta
Krejčíková Barbora
Muchová Karolina
Tomáš Macháč je v osmifinále US Open druhým rokem po sobě (© CARL DE SOUZA / AFP)

Češi zahajovali poslední grandslamový turnaj sezony s 12 účastníky v hlavní soutěži, pět z nich bylo nasazených. V prvním kole dohráli Petra Kvitová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Vít Kopřiva. V další fázi neuspěli Jakub Menšík a Tereza Valentová.

Klíčem k novému maximu bylo úspěšné 3. kolo. V něm Vondroušová porazila nasazenou sedmičku Italku Jasmine Paoliniovou, Krejčíková si poradila s turnajovou desítkou Emmou Navarrovou z USA, Lehečka vyřadil Belgičana Raphäela Collignona a Macháč zdolal Uga Blancheta z Francie. Pětici dnes doplnila Muchová po úspěšném českém derby s Noskovou.

"Je to úžasné, perfektní. Konečně se nám daří a hrajeme dobře. Doufám, že to neskončí ve 4. kole a bude se nám dařit dál. Snad se budeme prokousávat do konce příštího týdne," řekla českým novinářům Krejčíková.

Dosavadním maximem byli čtyři účastníci čtvrtého kola. V tomto počtu hráli Češi naposledy v osmifinále předloňského Wimbledonu, kdy se mezi nejlepších šestnáct dostali Lehečka, Bouzková, Kvitová a pozdější šampionka Vondroušová.

Nový milník ocenil i Macháč. "Je to super. Máme kvalitu na to, abychom hráli s těmi nejlepšími. Bylo období, kdy to tahaly jen holky. Ale teď jsme tři kluci kolem dvacítky," uvedl. "Povrch je tady hodně rychlý a je to tady hodně náročné. Myslím, že i vynikající hráči můžou mít problém," doplnil berounský rodák, který je v osmifinále US Open podruhé za sebou.

Boje o čtvrtfinále začnou v New Yorku v neděli. Lehečku čeká Francouz Adrian Mannarino, Macháč narazí na čtvrtého nasazeného Taylora Fritze. Krejčíková se utká s Američankou Taylor Townsendovou, Vondroušová vyzve turnajovou devítku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a Muchová bude hrát s Diane Parryovou, nebo s Martou Kosťukovou.

Tahle série musí vydržet! Češi mají pět šancí na prodloužení famózní grandslamové šňůry

Ondřej Jirásek, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
HankMoody
30.08.2025 21:47
Shapovalov klasiky poslušně odevzdává....
Reagovat
farr
30.08.2025 21:58
Tak tak, rup lup bedýnka a místo 0:4 už neuhrál v setu vubec nic. Na to se idá easy sázet no. Ten kde by byl jen kdyby to nebyl takovej mentalista... Ale jak rád říkám kdyby terka měla gule, byl by to strejc.
Reagovat
Random33
30.08.2025 21:58
Ten si vypracuje slusnou pozici i vysledek a pak to spolehlive hodi do kose a ta predchozi dobra hra mu je k nicemu. Ale pro nej je to asi i tak uspech, vzhledem k poslednim sezonam
Reagovat
PTP
30.08.2025 21:39
Nouza s Riklem prohráli s nějakým Woctem
Reagovat
The_Punisher
30.08.2025 21:40
Škoda
Reagovat
Mantra
30.08.2025 21:23
Zrzoun vypadne se Šopákem? kurz 23 tam tuším byl. Valuecatchers určitě zkusili
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 21:27
Kurz kolem cca 20. Včera jsem měl nutkání a tušení, že by mohlo být překvápko. Nakonec jsem se podělal a nevsadil - možná si budu drbat hlavu. Uvidíme.
Reagovat
Patik
30.08.2025 21:28
Sazet sazet sazet !
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 21:21
Holt se potvrzuje, že ČESKO smile je dlouhodobě tenisová super velmoc smile Stačí jen namátkou připomenout jména jako: Lendl, Kodeš, Šmíd, Složil, Novák, Berdych, Mandlíková, Suková, Novotná, Kvitová, Plíšková....a dnes vše táhne Bára, Muška a Maky Zkrátka na tenis máme genetické předpoklady - cit pro míč, kreativitu, prostorové vidění, taktické myšlení a také fyzické předpoklady viz. Žirafa Plíšková.
Reagovat
vojta912
30.08.2025 22:16
Sklízíme plody skvělé práce pana Kaderky
Reagovat
vojta912
30.08.2025 21:10
Kratkotrenýrkář hraje jak z partesu. Evidentně russku z HK hodil definitivně za hlavu a naplňuje konečně svůj potenciál
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist