Nové české maximum na grandslamech! Poprvé máme tak početné zastoupení v osmifinále
Češi zahajovali poslední grandslamový turnaj sezony s 12 účastníky v hlavní soutěži, pět z nich bylo nasazených. V prvním kole dohráli Petra Kvitová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Vít Kopřiva. V další fázi neuspěli Jakub Menšík a Tereza Valentová.
Klíčem k novému maximu bylo úspěšné 3. kolo. V něm Vondroušová porazila nasazenou sedmičku Italku Jasmine Paoliniovou, Krejčíková si poradila s turnajovou desítkou Emmou Navarrovou z USA, Lehečka vyřadil Belgičana Raphäela Collignona a Macháč zdolal Uga Blancheta z Francie. Pětici dnes doplnila Muchová po úspěšném českém derby s Noskovou.
"Je to úžasné, perfektní. Konečně se nám daří a hrajeme dobře. Doufám, že to neskončí ve 4. kole a bude se nám dařit dál. Snad se budeme prokousávat do konce příštího týdne," řekla českým novinářům Krejčíková.
Dosavadním maximem byli čtyři účastníci čtvrtého kola. V tomto počtu hráli Češi naposledy v osmifinále předloňského Wimbledonu, kdy se mezi nejlepších šestnáct dostali Lehečka, Bouzková, Kvitová a pozdější šampionka Vondroušová.
Nový milník ocenil i Macháč. "Je to super. Máme kvalitu na to, abychom hráli s těmi nejlepšími. Bylo období, kdy to tahaly jen holky. Ale teď jsme tři kluci kolem dvacítky," uvedl. "Povrch je tady hodně rychlý a je to tady hodně náročné. Myslím, že i vynikající hráči můžou mít problém," doplnil berounský rodák, který je v osmifinále US Open podruhé za sebou.
Boje o čtvrtfinále začnou v New Yorku v neděli. Lehečku čeká Francouz Adrian Mannarino, Macháč narazí na čtvrtého nasazeného Taylora Fritze. Krejčíková se utká s Američankou Taylor Townsendovou, Vondroušová vyzve turnajovou devítku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a Muchová bude hrát s Diane Parryovou, nebo s Martou Kosťukovou.
Tahle série musí vydržet! Češi mají pět šancí na prodloužení famózní grandslamové šňůry
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře