Tahle série musí vydržet! Češi mají pět šancí na prodloužení famózní grandslamové šňůry

Na Australian Open dopadl z českých tenistů nejlépe Jiří Lehečka, v osmifinále vypadl s Novakem Djokovičem. Na French Open bylo českým maximem třetí kolo v podání Markéty Vondroušové, Marie Bouzkové a Lehečky. A ve Wimbledonu došla do osmifinále jen Linda Nosková a prohrála bitvu s pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou.
Po dlouhých 16 letech tedy hrozí, že nebudeme mít v rámci jedné sezony zastoupení ve čtvrtfinále grandslamu.
Teď na US Open ale mají čeští tenisté obrovskou šanci tuto sérii trvající od roku 2010, kterou odstartovali Tomáš Berdych s Petrou Kvitovou, uhájit. Do osmifinále se totiž probojovali Lehečka, Tomáš Macháč, Vondroušová a Barbora Krejčíková. Kvarteto krajanů doplní vítězka derby mezi Noskovou a Karolínou Muchovou.
Šance je to obrovská, ale jednoduché to rozhodně nebude. Macháč vyzve loňského finalistu a domácí jedničku Taylora Fritze, Lehečka se utká s veteránem Adrianem Mannarinem, Vondroušovou čeká souboj wimbledonských šampionek s Jelenou Rybakinovou, Krejčíková nastoupí proti Taylor Townsendové a lepší z českého derby půjde na Diane Parryovou, nebo Martu Kosťukovou.
Asi se shodneme, že největší šanci mají Lehečka, Krejčíková a vítězka derby mezi Noskovou a Muchovou. Toto trio bude minimálně mírně favorizováno.
Přehled českých čtvrtfinalistů v posledních 20 letech
2024 - Krejčíková (Australian Open, Wimbledon), Nosková (Australian Open), Vondroušová (French Open), Muchová (US Open)
2023 - Muchová (French Open, US Open), Vondroušová (Wimbledon, US Open), Kar. Plíšková, Lehečka (Australian Open)
2022 - Krejčíková (Australian Open), Bouzková (Wimbledon), Kar. Plíšková (US Open)
2021 - Muchová (Australian Open, Wimbledon), Krejčíková (French Open, US Open), Kar. Plíšková (Wimbledon, US Open)
2020 - Kvitová (Australian Open, French Open)
2019 - Kar. Plíšková, Kvitová (Australian Open), Vondroušová (French Open), Muchová, Strýcová (Wimbledon)
2018 - Kar. Plíšková (Australian Open, US Open), Berdych (Australian Open)
2017 - Kar. Plíšková (Australian Open, French Open, US Open), Berdych (Wimbledon), Kvitová (US Open)
2016 - Berdych (Australian Open, French Open, Wimbledon), Kar. Plíšková (US Open)
2015 - Berdych (Australian Open), Šafářová (French Open), Kvitová (US Open)
2014 - Berdych (Australian Open, French Open, US Open), Kvitová, Šafářová, Strýcová (Wimbledon)
2013 - Berdych (Australian Open, Wimbledon), Kvitová (Wimbledon)
2012 - Kvitová (Australian Open, French Open, Wimbledon), Berdych (Australian Open, US Open)
2011 - Kvitová (Australian Open, Wimbledon), Berdych (Australian Open)
2010 - Berdych (French Open, Wimbledon), Kvitová (Wimbledon)
2009 - žádný český čtvrtfinalista
2008 - Vaidišová (Wimbledon)
2007 - Vaidišová (Australian Open, French Open, Wimbledon), Šafářová (Australian Open), Berdych (Wimbledon)
2006 - Vaidišová (French Open), Štěpánek (Wimbledon)
2005 - žádný český čtvrtfinalista
