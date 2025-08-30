Tahle série musí vydržet! Češi mají pět šancí na prodloužení famózní grandslamové šňůry

Po dlouhých 16 letech hrozí, že český tenis nebude mít zastoupení ve čtvrtfinále na žádném ze čtyř grandslamových turnajů v rámci jedné sezony. Na probíhajícím US Open ovšem existuje obrovská šance na uhájení a zároveň prodloužení této parádní série. V osmifinálové fázi totiž bude bojovat celkem pět českých zástupců.
Barbora Krejčíková je jednou z českých nadějí v osmifinále US Open (© GLYN KIRK / AFP)

Na Australian Open dopadl z českých tenistů nejlépe Jiří Lehečka, v osmifinále vypadl s Novakem Djokovičem. Na French Open bylo českým maximem třetí kolo v podání Markéty Vondroušové, Marie Bouzkové a Lehečky. A ve Wimbledonu došla do osmifinále jen Linda Nosková a prohrála bitvu s pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou.

Po dlouhých 16 letech tedy hrozí, že nebudeme mít v rámci jedné sezony zastoupení ve čtvrtfinále grandslamu.

Teď na US Open ale mají čeští tenisté obrovskou šanci tuto sérii trvající od roku 2010, kterou odstartovali Tomáš Berdych s Petrou Kvitovou, uhájit. Do osmifinále se totiž probojovali Lehečka, Tomáš Macháč, Vondroušová a Barbora Krejčíková. Kvarteto krajanů doplní vítězka derby mezi Noskovou a Karolínou Muchovou.

Šance je to obrovská, ale jednoduché to rozhodně nebude. Macháč vyzve loňského finalistu a domácí jedničku Taylora Fritze, Lehečka se utká s veteránem Adrianem Mannarinem, Vondroušovou čeká souboj wimbledonských šampionek s Jelenou Rybakinovou, Krejčíková nastoupí proti Taylor Townsendové a lepší z českého derby půjde na Diane Parryovou, nebo Martu Kosťukovou.

Asi se shodneme, že největší šanci mají Lehečka, Krejčíková a vítězka derby mezi Noskovou a Muchovou. Toto trio bude minimálně mírně favorizováno.

 

Přehled českých čtvrtfinalistů v posledních 20 letech

2024 - Krejčíková (Australian Open, Wimbledon), Nosková (Australian Open), Vondroušová (French Open), Muchová (US Open)

2023 - Muchová (French Open, US Open), Vondroušová (Wimbledon, US Open), Kar. Plíšková, Lehečka (Australian Open)

2022 - Krejčíková (Australian Open), Bouzková (Wimbledon), Kar. Plíšková (US Open)

2021 - Muchová (Australian Open, Wimbledon), Krejčíková (French Open, US Open), Kar. Plíšková (Wimbledon, US Open)

2020 - Kvitová (Australian Open, French Open)

2019 - Kar. Plíšková, Kvitová (Australian Open), Vondroušová (French Open), Muchová, Strýcová (Wimbledon)

2018 - Kar. Plíšková (Australian Open, US Open), Berdych (Australian Open)

2017 - Kar. Plíšková (Australian Open, French Open, US Open), Berdych (Wimbledon), Kvitová (US Open)

2016 - Berdych (Australian Open, French Open, Wimbledon), Kar. Plíšková (US Open)

2015 - Berdych (Australian Open), Šafářová (French Open), Kvitová (US Open)

2014 - Berdych (Australian Open, French Open, US Open), Kvitová, Šafářová, Strýcová (Wimbledon)

2013 - Berdych (Australian Open, Wimbledon), Kvitová (Wimbledon)

2012 - Kvitová (Australian Open, French Open, Wimbledon), Berdych (Australian Open, US Open)

2011 - Kvitová (Australian Open, Wimbledon), Berdych (Australian Open)

2010 - Berdych (French Open, Wimbledon), Kvitová (Wimbledon)

2009 - žádný český čtvrtfinalista

2008 - Vaidišová (Wimbledon)

2007 - Vaidišová (Australian Open, French Open, Wimbledon), Šafářová (Australian Open), Berdych (Wimbledon)

2006 - Vaidišová (French Open), Štěpánek (Wimbledon)

2005 - žádný český čtvrtfinalista

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
magnus
30.08.2025 16:03
Na šport.sk písali, že Muchovú obťažuje bývalý priateľ ktorý ktorý ju stalkuje, vraj bol aj ma zápase druhého kola a keď ho Muchová videla bola celá rozrušená. https://sport.aktuality.sk/tenis/clanok/ceska-tenistka-ma-problem-s-expriatelom-je-nou-posadnuty-sleduje-ju-a-narusil-jej-zapas-na-us-open-2025082919033850103
Reagovat
pantera1
30.08.2025 15:52
Jsou dobře rozjetí. Moc jim přeju dojít co nejdál. I když ty zápasy mezi sebou jsou kruté, když se musí vyřadit navzájem. Dnes máme první před sebou Nosík s Muškou to rozjedou .
Reagovat
muster
30.08.2025 15:57
go go
Reagovat
frenkie57
30.08.2025 16:25
Rve mě to srdce, ale nedá se nic dělat, dál může jen jedna. Budu o fous raději, když to bude má platonická láska Karolína.
Reagovat
pantera1
30.08.2025 16:36
Taky jí fandím spolu s Baru jsou moje nejky .
Reagovat
frenkie57
30.08.2025 16:45
Nejvíce mně krká, že musím za chvíli vyrazit do práce a tak budu rád, když uvidím kousek druhého a případně třetího. Pravda, můžu si to pustin na HBO ze záznamu, to ale už není ono. Ledaže bych si sám sobě zakázal jak to momentálně je se skóre a pustil si to celý od začátku. Hm, asi to tak udělám.
Reagovat
PTP
30.08.2025 16:54
Jako Bára jméno další soupeřky
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.08.2025 17:14
Btw, Mannarino je také znám tím, že neví, na koho půjde
Reagovat
Serpens
30.08.2025 17:29
Vždycky ti něco nedopatřením prozradí výsledek, vždycky
Reagovat
Serpens
30.08.2025 17:31
Například délka záznamu na MAX, ten napovídá, kolik setů se odehrálo.
Reagovat

Nový komentář

