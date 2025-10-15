Fritz o Djokovičovi: Aby končil kariéru na takové úrovni? Naprostý nesmysl
Fritz měl možnost přesvědčit se o kvalitách čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona na vlastní kůži. Právě proti Djokovičovi totiž prohrál ve čtvrtfinále letošního US Open, kde Srb následně skončil v semifinále po porážce s Carlosem Alcarazem.
Zároveň si tak rodák ze Santa Fé připsal už jedenáctou porážku z jedenácti vzájemných duelů.
Po turnaji Djokovič přiznal, že si není jistý, zda ještě dokáže zvládat pětisetové bitvy proti nejlepším hráčům světa, včetně Alcaraze a Jannika Sinnera.
Fritz však věří, že o konci kariéry by Djokovič uvažovat neměl. "Nevykazuje příliš mnoho známek toho, že by na konkurenci nestačil, stále patří k nejlepším na světě. Nevidím důvod, proč by měl končit," uvedl Američan.
"Měl skvělý rok, na všech grandslamech se dostal minimálně do semifinále. Je těžké si představit, že by skončil, když hraje na takové úrovni. To je naprostý nesmysl."
Fritz zároveň reagoval i na kritiku exhibičního turnaje Six Kings Slam v Saúdské Arábii, kde se představí po boku Alcaraze, Sinnera, Djokoviče, Alexandra Zvereva a Stefanose Tsitsipase.
Akce nabídne rekordní finanční odměny – každý účastník získá startovné 1,5 milionu dolarů a vítěz dalších 4,5 milionu.
"Myslím, že je to skvělá akce," řekl Fritz. "Když proti sobě hrají nejlepší hráči světa, je to pro fanoušky vždy atraktivní. Jediný problém je, že kalendář je už teď extrémně nabitý. Musíme volit mezi těmito zajímavými akcemi a regulérními turnaji, což je opravdu někdy těžké rozhodování," dodala světová čtyřka.
Exhibiční turnaj Six Kings Slam se koná v Rijádu a živě ho bude vysílat Netflix. "To je skvělá zpráva pro tenis i pro nové fanoušky," dodal Fritz. "Od chvíle, kdy jsem sem dorazil, je všechno úžasné. Zacházejí s námi opravdu skvěle."
Pořadatelé do semifinále bez boje poslali jako nasazené Novaka Djokoviče a Carlose Alcaraze. Dnes jsou na programu čtvrtfinálové duely – Fritz změří síly s Alexanderem Zverevem, po nich se představí Tsitsipas v duelu se Sinnerem.
Odměna pro vítěze Six Kings Slamu? Více než za triumf na grandslamu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://suno.com/s/mCKrkgFPqWGKyArV