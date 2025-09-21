Fritz o skalpu Alcaraze: Odehrál jsem neuvěřitelný zápas od začátku do konce, pochvaluje si

DNES, 21:07
Rozhovory 30
Taylor Fritz (27) se v sobotním zápase Laver Cupu konečně dočkal premiérové výhry nad Carlosem Alcarazem (22), proti kterému uspěl až v pátém vzájemném duelu. Američan povolil světové jedničce pouze pět her a na konto týmu světa přispěl důležitou výhrou. Z utkání byl poté naprosto nadšený. "Odvedl jsem opravdu dobrou práci, hrál jsem agresivně a beze strachu při důležitých bodech," komentoval svůj výkon.
Profily hráčů
Fritz Taylor
Taylor Fritz byl po výhře nad Carlosem Alcarazem nadšený ze svého výkonu (@ JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Jedním z největších překvapení letošního Laver Cupu v San Franciscu je zatím naprosto suverénní výhra Fritze nad šampionem nedávného US Open Alcarazem. Nejlepší Američan na žebříčku ATP šel do zápasu naprosto připravený, a právě v týmové soutěži chtěl Španěla poprvé skolit.

"Před zápasem jsem měl docela jasnou představu o tom, co musím udělat. Věděl jsem, že kurt a podmínky jsou tu velmi pomalé, takže na něj potřebuji vyvíjet větší tlak svými údery a zároveň být konzistentní. Kdybych to neudělal, využil by mých slabin a přehrál mě," svěřil se.

Fritz se poučil především z letošního semifinále Wimbledonu, kde s Alcarazem prohrál těsně ve čtyřech setech. "Od začátku jsem měl jasnou strategii. Zápas ve Wimbledonu mi bezpochyby dodal spoustu sebevědomí, protože byl velmi těsný. Cítil jsem, že musím hrát s mnohem větším rizikem. Na rychlejším povrchu bych pravděpodobně dostal nějakou odměnu, ale na tomto povrchu jsem musel více riskovat, abych nebyl neustále v defenzivě."

Fritz svou výhrou podtrhl úspěšný den týmu světa, který během druhého hracího dne vyhrál všechny čtyři zápasy a otočil stav utkání z 1:3 na 9:3. K třetímu zisku Laver Cupu potřebuje už pouze dvě výhry. Americký tenista bude během závěrečného dne čekat jak dopadnou jeho spoluhráči, a pokud nezískají potřebná vítězství nastoupí ve čtvrtém utkání proti Alexandru Zverevovi.

"Odvedl jsem opravdu dobrou práci, hrál jsem agresivně a beze strachu při důležitých bodech. Myslím, že jsem na tohle vítězství ještě více hrdý, protože mám pocit, že jsem si ho od začátku do konce zasloužil." Američan v zápase získal 80 % bodů po prvním servisu a dokázal odvrátit oba dva brejkboly. Agresivní byl také na returnu, a to především při druhém podání Alcaraze. "Cítil jsem, že jsem měl utkání v důležitých chvílích pod kontrolou a sám jsem si zařídil výhru. Odehrál jsem neuvěřitelný zápas od začátku do konce," nebál se pochválit svůj výkon.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

30
Přidat komentář
pantera1
21.09.2025 22:31
TB byl parádní a kluci to dobře otočili
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 22:33
Pomeee
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.09.2025 22:00
pls někdo funkční stream, nejlíp vipleague...? nemám svůj notebook
Reagovat
pantera1
21.09.2025 21:23
Uvidíme co předvedou Skautik s Blondoranem. Jestli ukořistí výhru pro Evropu. Vámosák je unavenej, tak snad to Skautík ošéfuje jako Kubík .
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 21:22
Poslední hrací den před námi, tak jdeme na to, Evropo!
Reagovat
pantera1
21.09.2025 21:24
Mohl by to Kuba rozhodnout vítězně pro Evropu, to by byla velká paráda .
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 21:27
Jop, bylo by to super
Reagovat
pantera1
21.09.2025 21:28
Jenže ještě bude hrát Vámosák a Zvíře, takže to bude ještě napínavé.
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 21:33
O Zvereva mám trochu strach, podle mě Taylora nedá... No, rád bych konečně viděl ten rozhodující zápas za stavu 12:12, ale pokud to modří borci zvládnou klasicky, zlobit se nebudu
Reagovat
frenkie57
21.09.2025 21:44
To je tak na 90% tutovka, nejpozději tímto zápasem Lavór Kap pro Evropu skončí.
Reagovat
pantera1
21.09.2025 21:51
No on ani Vámosák není moc freš. A to jsem si myslela, že to má Evropa v klidu vyhraný. To jsem se teda přepočítala, ale pořád někde v koutku věřím, že ten Lavór vyhrají .
Reagovat
frenkie57
21.09.2025 21:54
Také jsem si myslel, že to Evropa dá na klid. Svět se holt nějak rozjel. Ta šance, že by to Evropani ještě otočili je dost mizivá, museli by vyhrát debla a tři singly. To nedaj.
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 21:58
My už tommrujem pro celou Evropu?
Reagovat
frenkie57
21.09.2025 22:02
Tentokrát ne, to je prostě můj realistický odhad. Je mi to v podstatě šumák kdo vyhraje, ale líbilo by se mi, kdyby Kuba vyprovodil Klokana. Uvidíme. Taky to může skončit už hned na tom deblu, co se zrovna hraje.
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 22:09
To ještě ne, to by vedli teprve 12:3 Jinák já pořád věřím v otočku Evropy (loni taky prohrávali 4:8 a zvládli to ). PS: Plno lidí tuhle soutěž nemusí, ale já na ni nedám dopustit Ten formát je za mě super
Reagovat
pantera1
21.09.2025 22:11
Mám to stejně .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.09.2025 22:11
pls chlapi, 1.pomoc streamová. nejsem u svého notebooku...
nejlíp vipleague , jinak cokoli funkčního.
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 22:12
Já se v těch streamech nevyznám, koukám přes Max
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.09.2025 22:13
ok
Reagovat
frenkie57
21.09.2025 22:20
https://jokerfreestreams.xyz/4da3322b/8234de9c/d094e48e
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.09.2025 22:23
díky!
Reagovat
frenkie57
21.09.2025 22:11
No jo, pletu se. Ale pokuď by Svět vyhrál toho debla a pak prohrál všechny tři singly, bylo by to 12:12, jak by se postupovalo dál?
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 22:13
Hrála by se čtyřhra na jeden set
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.09.2025 22:15
vyzyvatel musí obhájce porazit, takže plichta nestačí
Reagovat
pantera1
21.09.2025 22:10
No je ten debl takovej rozpačitej Taky chci hlavně aby vyhrál Kuba, byl by stoprocentní .
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 22:11
Nejlepší je, jak si při každé pauze k lavičce stoupnou dva hlavní podporovatelé Kuba s Tomem
Reagovat
pantera1
21.09.2025 22:22
Kuba tím hodně žije.
Reagovat
frenkie57
21.09.2025 22:24
Tomáš si asi nezahraje, tak si alespoň zafandí.
Reagovat
Kandinsky1
21.09.2025 21:28
Hraje jako první, takže prakticky spíš rozhodne pro svět.
Reagovat
pamppampalini
21.09.2025 21:21
Alcaraz nehral ani na 50 percent toho co vie!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist