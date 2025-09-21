Fritz o skalpu Alcaraze: Odehrál jsem neuvěřitelný zápas od začátku do konce, pochvaluje si
Jedním z největších překvapení letošního Laver Cupu v San Franciscu je zatím naprosto suverénní výhra Fritze nad šampionem nedávného US Open Alcarazem. Nejlepší Američan na žebříčku ATP šel do zápasu naprosto připravený, a právě v týmové soutěži chtěl Španěla poprvé skolit.
"Před zápasem jsem měl docela jasnou představu o tom, co musím udělat. Věděl jsem, že kurt a podmínky jsou tu velmi pomalé, takže na něj potřebuji vyvíjet větší tlak svými údery a zároveň být konzistentní. Kdybych to neudělal, využil by mých slabin a přehrál mě," svěřil se.
Fritz se poučil především z letošního semifinále Wimbledonu, kde s Alcarazem prohrál těsně ve čtyřech setech. "Od začátku jsem měl jasnou strategii. Zápas ve Wimbledonu mi bezpochyby dodal spoustu sebevědomí, protože byl velmi těsný. Cítil jsem, že musím hrát s mnohem větším rizikem. Na rychlejším povrchu bych pravděpodobně dostal nějakou odměnu, ale na tomto povrchu jsem musel více riskovat, abych nebyl neustále v defenzivě."
Fritz svou výhrou podtrhl úspěšný den týmu světa, který během druhého hracího dne vyhrál všechny čtyři zápasy a otočil stav utkání z 1:3 na 9:3. K třetímu zisku Laver Cupu potřebuje už pouze dvě výhry. Americký tenista bude během závěrečného dne čekat jak dopadnou jeho spoluhráči, a pokud nezískají potřebná vítězství nastoupí ve čtvrtém utkání proti Alexandru Zverevovi.
"Odvedl jsem opravdu dobrou práci, hrál jsem agresivně a beze strachu při důležitých bodech. Myslím, že jsem na tohle vítězství ještě více hrdý, protože mám pocit, že jsem si ho od začátku do konce zasloužil." Američan v zápase získal 80 % bodů po prvním servisu a dokázal odvrátit oba dva brejkboly. Agresivní byl také na returnu, a to především při druhém podání Alcaraze. "Cítil jsem, že jsem měl utkání v důležitých chvílích pod kontrolou a sám jsem si zařídil výhru. Odehrál jsem neuvěřitelný zápas od začátku do konce," nebál se pochválit svůj výkon.
