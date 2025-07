Fritz si nebere servítky: Kalendář ATP? Není to nejlepší pravidlo

Taylor Fritz (27) vstupuje do turnaje ATP Masters 1000 v Torontu jako druhý nasazený hráč. Američan se do této role posunul i kvůli absenci velkých jmen jako Jannik Sinner (23) nebo Carlos Alcaraz (22). Aktuální světová čtyřka dlouhodobě prokazuje konzistenci, přesto se mu na poslední akci ve Washingtonu nepodařilo přejít přes rozjetého Alejandra Davidoviche.

Má před sebou výjimečnou příležitost. Neúčast Alcaraze, Sinnera i Novaka Djokoviče nabízí Fritzovi mimořádnou šanci zaútočit na titul. Zda ji Američan využije, ukážou nejbližší dny.

Fritz se před turnajem ohlédl za svým pokrokem od loňského US Open a Turnaje mistrů. "Hodně jsem zapracoval na forhendu. Je tam řada drobností, které jsem zlepšil. Mám pocit, že letos také lépe podávám než loni, rozhodně lépe než na US Open. Všechny údery hraju o něco lépe a stabilněji. Snažím se lépe pohybovat – nevím, jestli se mi to daří, ale cítím se dobře. Vždycky se snažím zlepšit aspoň trochu ve všech směrech."

Američan se nevyhnul ani otázce aktuální dominance Sinnera s Alcarazem. "Nelze popřít, že podávají nadprůměrné výkony. Oba jsou momentálně o krok před ostatními, to je férové říct. Ale za určitých podmínek – když je kurt rychlejší – věřím, že jsou porazitelní. Několik hráčů je může porazit, pokud nejsou v nejlepší formě. V tenise rozhodují malé rozdíly."

Fritz však nejostřeji vyjádřil o nabitém turnajovém kalendáři a pravidlech ATP. "Tohle je těžké období sezony. Není týden, kdy by mělo smysl si dát pauzu. Těch turnajů je opravdu hodně," uvedl. "Aby bylo jasno – mám Washington rád a rád tam hraju, ale s ohledem na to, jak nabité bylo mé léto na trávě, jsem asi neměl nastoupit. Jenže je tu nové pravidlo – musíte odehrát určitý počet turnajů kategorie ATP 500, jinak máte v bilanci nulu."

Fritz připomněl, že kvůli zranění přišel o dva z těchto turnajů a Washington pro něj byl nutností. "Upřímně, nemyslím si, že je to nejlepší pravidlo. Na začátku roku jsem se zranil a týden volna by mi opravdu pomohl. Spousta kluků dává přednost US Open – nechtějí hrát tady, pak Cincinnati a být na US Open úplně vyčerpaní."

Zároveň však dodal, že jako domácí hráč si turnajů ve Spojených státech váží. "Jsem rád, že tu můžu být. Ale chápu, že pro některé Evropany je to možná příliš a raději se soustředí na US Open."