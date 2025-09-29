Fritz si v Tokiu po třech letech znovu zahraje o titul. Dočká se Alcaraz odvety?
Brooksby – Fritz 4:6, 3:6
Fritz se do Tokia musel rychle přesunout po Laver Cupu v San Franciscu, kde skvělými výkony výrazně přispěl k výhře týmu světa. Na vítězné vlně pokračuje i v Japonsku a neprohrál už šest singlových utkání v řadě, přestože už v prvním kole musel otáčet proti Gabriellu Diallovi. Zápas od zápasu se však jeho hra zlepšovala.
V semifinále předvedl nejlepší Američan na žebříčku zatím svůj nejpovedenější výkon, když bez ztráty servisu přehrál Brooksbyho. V devátém gamu prvního setu musel odvracet jediné dva brejkboly v zápase. Těžkou situaci ale zvládl a odrazil se ke skvělému představení. Hned v další hře poprvé sebral krajanovi servis a tím sadu získal.
Ve druhém dějství odskočil do vedení hned v úvodu, když čistou hrou potvrdil brejk ze čtvrté hry a vedl už 4:1. Náskok si bez problémů udržel a po třech letech mohl slavit postup do zdejšího finále. K výhře si pomohl především skvělým servisem, když nasázel 13 es, trefil do kurtu 74 % prvních podání, při kterých ztratil jen sedm míčků.
Fritz tak Brooksbyho letos zdolal i potřetí. Na Australian Open s ním prohrál jen pět her a nadělil mu kanára a ve finále na trávě v Eastbourne po vyrovnaném prvním setu dominoval. Jediný duel s ním prohrál před čtyřmi lety ve druhém kole na US Open, kde neudržel vedení 1:0 na sety.
Šampionu z roku 2022 se v posledních dvou letech v Tokiu moc nedařilo. Předloni selhal v osmifinále proti domácímu Šintaru Močizukimu, přestože mu v úvodním dějství nadělil kanára a minulý rok prohrál hned v prvním kole s pozdějším vítězem Arthurem Filsem.
Je jisté, že ve finále vyzve hráče, který do Japonska také přicestoval z Laver Cupu. Druhou semifinálovou dvojici totiž tvoří světová jednička Carlos Alcaraz a Nor Casper Ruud. Španěla postup Fritze může ještě víc motivovat, určitě by mu rád vrátil porážku ze San Francisca, kde s ním uhrál jen pět gamů.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pokud mě nešálí zrak, tak Casper v TOP 10 není...