Fritz si v Tokiu po třech letech znovu zahraje o titul. Dočká se Alcaraz odvety?

DNES, 11:17
ATP TOKIO - Taylor Fritz (27) v Tokiu zvládl i čtvrtý zápas, když v boji dvou krajanů jasně přehrál 6:4, 6:3 Jensona Brooksbyho (24), se kterým vyhrál letos i třetí vzájemný duel. Šampion z roku 2022 ve finále vyzve buď světovou jedničku Carlose Alcaraze anebo Nora Caspera Ruuda.
Taylor Fritz je v Tokiu ve finále (@ ČTK / AP / Louise Delmotte / Profimedia)

Brooksby – Fritz 4:6, 3:6

Fritz se do Tokia musel rychle přesunout po Laver Cupu v San Franciscu, kde skvělými výkony výrazně přispěl k výhře týmu světa. Na vítězné vlně pokračuje i v Japonsku a neprohrál už šest singlových utkání v řadě, přestože už v prvním kole musel otáčet proti Gabriellu Diallovi. Zápas od zápasu se však jeho hra zlepšovala.

V semifinále předvedl nejlepší Američan na žebříčku zatím svůj nejpovedenější výkon, když bez ztráty servisu přehrál Brooksbyho. V devátém gamu prvního setu musel odvracet jediné dva brejkboly v zápase. Těžkou situaci ale zvládl a odrazil se ke skvělému představení. Hned v další hře poprvé sebral krajanovi servis a tím sadu získal.

Ve druhém dějství odskočil do vedení hned v úvodu, když čistou hrou potvrdil brejk ze čtvrté hry a vedl už 4:1. Náskok si bez problémů udržel a po třech letech mohl slavit postup do zdejšího finále. K výhře si pomohl především skvělým servisem, když nasázel 13 es, trefil do kurtu 74 % prvních podání, při kterých ztratil jen sedm míčků.

Fritz tak Brooksbyho letos zdolal i potřetí. Na Australian Open s ním prohrál jen pět her a nadělil mu kanára a ve finále na trávě v Eastbourne po vyrovnaném prvním setu dominoval. Jediný duel s ním prohrál před čtyřmi lety ve druhém kole na US Open, kde neudržel vedení 1:0 na sety.

Šampionu z roku 2022 se v posledních dvou letech v Tokiu moc nedařilo. Předloni selhal v osmifinále proti domácímu Šintaru Močizukimu, přestože mu v úvodním dějství nadělil kanára a minulý rok prohrál hned v prvním kole s pozdějším vítězem Arthurem Filsem.

Je jisté, že ve finále vyzve hráče, který do Japonska také přicestoval z Laver Cupu. Druhou semifinálovou dvojici totiž tvoří světová jednička Carlos Alcaraz a Nor Casper Ruud. Španěla postup Fritze může ještě víc motivovat, určitě by mu rád vrátil porážku ze San Francisca, kde s ním uhrál jen pět gamů.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Trojchyba_Mat
29.09.2025 11:25
"Šampion z roku 2023 ve finále vyzve kolegu z TOP 10 žebříčku, buď světovou jedničku Carlose Alcaraze anebo Nora Caspera Ruuda."

Pokud mě nešálí zrak, tak Casper v TOP 10 není...
