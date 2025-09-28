Fruhvirtová se oklepala z mizérie a přežila setbol. V Číně si zahraje hlavní soutěž
Garlandová – Fruhvirtová 6:7, 2:6
Fruhvirtová zahájila útok na účast v hlavní soutěži suverénním vítězstvím v souboji talentů s Clervie Ngounoueovou. Mnohem víc práce měla ve finále kvalifikačních bojů a s Garlandovou strávila na kurtu hodinu a 52 minut.
Starší z talentovaných českých sester měla mizerný vstup do utkání a v úvodních třech gamech získala jen jeden bod. I díky odvrácenému brejkbolu za stavu 2:3 však nepříjemné manko zlikvidovala a pak si aktérky až do tie-breaku držely servis. Fruhvirtová ovšem těsně před zkrácenou hrou, kterou vyhrála poměrem 7:3, odvracela setbol.
Druhý set byl kompletně v režii Fruhvirtové. Na vlastním podání ztratila pouhé čtyři míčky a od skóre 2:2 nepovolila Garlandové už ani jeden game. Reprezentantka Tchaj-wanu dokonce v posledních čtyřech hrách získala dohromady jen čtyři body.
Fruhvirtová si v letošní sezoně po dlouhé krizi prochází znovuzrozením, avšak v posledních týdnech začala její kariéra zase stagnovat. V probíhajícím tenisovém roce byla už třikrát ve finále, z toho dvakrát právě na podnicích kategorie WTA 125. Na první titul od životní sezony 2022, během níž triumfovala na dvěstěpadesátce v Indii, ale pořád čeká.
Soupeřku pro první kolo hlavní soutěže v Suzhou se dozví po skončení kvalifikačních bojů.
Pro připomenutí
Devatenáctiletá Linda Fruhvirtová, která je ve světovém žebříčku na 161. pozici, se Petru Pálovi omluvila z vážných rodinných důvodů. Přesto ve stejný den, kdy Češky bojovaly se Španělkami, nastoupila v kvalifikaci turnaje WTA ve francouzském Rouenu.