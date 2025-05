Fruhvirtová vysekla poklonu bývalé krajance: Od Lindy to byl téměř perfektní zápas

Byl to pikantní souboj hlavně pro české fanoušky. Na jedné straně Linda Fruhvirtová (20) a na té opačné Linda Klimovičová (20), která začala zhruba před půlrokem reprezentovat naše polské sousedy. Z vítězství se nakonec radovala Klimovičová. "Od soupeřky to byl téměř perfektní zápas," vysekla jí poklonu starší z tenisových sester.

Fruhvirtová zakončila utkání s 26 vítěznými údery a 16 nevynucenými chybami. Taková čísla naznačující agresivní tenis jsou u ní málokdy k vidění. Ale ani možná jeden z nejlepších kariérních výkonů na antuce, jejím nejslabším povrchu, nakonec nestačil. S Klimovičovou padla dvakrát 4:6.

Bývalá česká a nyní polská tenistka byla lepší v klíčových momentech. "Ze strany soupeřky to byl téměř perfektní zápas. Nedostala jsem moc šancí, v obou setech byl jenom jeden brejk. Nemyslím si, že jsem podala úplně špatný výkon, hrála jsem solidně," komentovala utkání Fruhvirtová pro tenisovysvet.cz.

Proti Klimovičové nedokázala využít žádný ze čtyř brejkbolů a sama o servis v každém setu jednou přišla. "Nebylo tam nic takového, že bych třeba zkazila nahraný balon. Je to škoda, jeden brejk za set vždycky zamrzí. Sice jsem si to pak mohla vzít zpátky, měla jsem nějaké šance na brejkbol, ale nepodařilo se mi je proměnit," litovala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Už pár týdnů spolupracuje s novým trenérem Vladimírem Pláteníkem. Na první výhru pod slovenským koučem ale pořád čeká. Vlastně má nyní na kontě čtyři porážky v řadě. Po prohrané bitvě s Olgou Danilovičovou v Rouenu neuhrála set v Madridu, na podniku 125k v Paříži ani teď na French Open.

"Na okruhu má velké zkušenosti a má mi co dát. Spolupracujeme spolu teprve pár týdnů. Víme, že poslední roky jsem se s týmem trochu trápila. Bylo těžké najít stabilního kouče se zkušenostmi na tour. Jsem ráda, že se to konečně podařilo a uvidíme, co to přinese," uvedla ke změně trenéra.