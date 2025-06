Gauffová o Sabalenkové: Nejsem člověk, který by podporoval nenávist

Coco Gauffová (21), aktuálně druhá hráčka světového žebříčku a čerstvá šampionka Roland Garros, dorazila do Londýna s jasným cílem znovu potvrdit svou zlepšující se výkonnost i na trávě. Na mediálním dni před startem Wimbledonu se rozpovídala nejen o rychlém přechodu z antuky na zelený pažit, ale také o kontroverzi, která následovala po jejím vítězném finále v Paříži.

V něm porazila běloruskou Arynu Sabalenkovou, jejíž pozápasové výroky vzbudily mezi fanoušky i médii rozruch. Úřadující světová jednička tehdy prohlásila, že kdyby ve finále byla Šwiateková, Gauffovou by porazila. Američanka však reagovala na celou kauzu s nadhledem.

"Jsem člověk, který se dokáže velmi rychle dívat dopředu," uvedla Gauffová. "První dva dny jsem se snažila všechno vstřebat. Jakmile jsem se vrátila z New Yorku, mnohem více jsem se soustředila na současnost, přemýšlela jsem o tom, co musím udělat, jaké aspekty své hry musím zlepšit."

Jednadvacetiletá Američanka se nechce příliš zaobírat minulostí. "Raději přemýšlím o tom, co je teď a bude dál. Nemyslím na to, co se stalo na Roland Garros, na to bude dost času po konci sezony, možná v listopadu. Pak to všechno můžu taky pořádně oslavit."

K vyjádření Sabalenkové po finálovém pařížském duelu se nechce příliš vracet, rozhodně jí to ale starosti nedělá. "Některé věci mě možná trochu překvapily, ale nejsem urážlivý člověk. V duchu jsem si říkala, že by se možná měla omluvit. Což také poté udělala, takže za mě v pořádku," uvedla americká hvězda.

"A když jsme se potkaly před tréninkem, omluvila se znovu. Arynu znám a předtím jsme spolu vycházely dobře. Nebylo těžké tu omluvu přijmout. Nejsem člověk, který by podporoval nenávist a podobné věci."

Gauffová se v rámci tiskové konference dotkla také tématu rozdílů mezi mužským a ženským tenisem, zejména v souvislosti s vysíláním a rozpisem finálových utkání.

"Bylo by dobré, kdyby ženy turnaj dohrávaly v neděli. Samozřejmě by to znamenalo hrát na tři vítězné sety. Vím, že ten den navíc pro muže znamená velký rozdíl. Ale třeba na turnajích WTA 1000 by se to dalo změnit. Získaly bychom tak větší důležitost a tím pádem i pozornost."

Gauffové maximem ve Wimbledonu je trojnásobná účast v osmifinále, kam došla už v roce 2019 jako patnáctiletá, poté se mezi nejlepších šestnáct dostala v sezoně 2021 a v loňském roce.

