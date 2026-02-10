Gauffová předvedla další výbuch. V neoblíbeném Dauhá vyhořela na italské outsiderce
Gauffová – Cocciarettová 4:6, 2:6
Gauffové se nedařilo už od začátku zápasu a dvakrát v řadě ztratila podání. Jeden z brejků si sice okamžitě vzala zpátky, nezvládala ale dlouhé gamy, které sadu rozhodly. V závěru úvodní sady od stavu 3:3 prohrála všechny tři hry, které šly přes shodu.
Zabojovat už čtvrtá nasazená nedokázala a druhé dějství prohrála snadno. Od stavu 1:2 ztratila tři hry v řadě. V osmé hře se ještě při podání Italky dostala k brejkbolu, ten však nevyužila a Cocciarettová následně proměnila hned první mečbol.
Gauffová tak na tisícovce v Dauhá předvedla už třetí výbuch v řadě a vůbec se jí zde nedaří. V roce 2024 padla taktéž hned na úvod s Kateřinou Siniakovou a loni prohrála s Martou Kosťukovou. Ani v jednom z posledních tří zápasů v Kataru neuhrála ani set.
Američanka tak zažila už třetí letošní nečekanou porážku. Na začátku sezony v United Cupu padla po šokujícím průběhu Španělce Jessice Bouzasové, od které dostala i kanára. Na Australian Open následně po velmi špatném výkonu utrpěla debakl ve čtvrtfinále s Elinou Svitolinovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
antuková časť sezóny jej môže sedieť