Gauffová předvedla další výbuch. V neoblíbeném Dauhá vyhořela na italské outsiderce

DNES, 14:54
WTA DAUHÁ - Coco Gauffová (21) letos potvrdila, že se jí na tisícovce v Dauhá vůbec nedaří. Američanka v Kataru prohrála už třetím rokem v řadě, tentokrát na italské outsiderce Elisabettě Cocciarettové (25), která se do hlavní soutěže dostala až jako šťastná poražená z kvalifikace. Světová pětka padla 4:6, 2:6 a s 57. hráčkou žebříčku prohrála vůbec první ze čtyř vzájemných duelů.
Coco Gauffová v Dauhá znovu končí na první soupeřce (@ Karim JAAFAR / AFP / AFP / Profimedia)

Gauffová – Cocciarettová 4:6, 2:6

Gauffové se nedařilo už od začátku zápasu a dvakrát v řadě ztratila podání. Jeden z brejků si sice okamžitě vzala zpátky, nezvládala ale dlouhé gamy, které sadu rozhodly. V závěru úvodní sady od stavu 3:3 prohrála všechny tři hry, které šly přes shodu.

Zabojovat už čtvrtá nasazená nedokázala a druhé dějství prohrála snadno. Od stavu 1:2 ztratila tři hry v řadě. V osmé hře se ještě při podání Italky dostala k brejkbolu, ten však nevyužila a Cocciarettová následně proměnila hned první mečbol.

Gauffová tak na tisícovce v Dauhá předvedla už třetí výbuch v řadě a vůbec se jí zde nedaří. V roce 2024 padla taktéž hned na úvod s Kateřinou Siniakovou a loni prohrála s Martou Kosťukovou. Ani v jednom z posledních tří zápasů v Kataru neuhrála ani set.

Američanka tak zažila už třetí letošní nečekanou porážku. Na začátku sezony v United Cupu padla po šokujícím průběhu Španělce Jessice Bouzasové, od které dostala i kanára. Na Australian Open následně po velmi špatném výkonu utrpěla debakl ve čtvrtfinále s Elinou Svitolinovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Tomas_Smid_fan
10.02.2026 15:41
může si podat ruku s Nosíkem.
Sincaraz
10.02.2026 15:06
Cori si to pošetrí a vyhrá inú tisícku :)
antuková časť sezóny jej môže sedieť
chlebavevaju
10.02.2026 14:57
Gauff si to šetři až na nějaký souboj s Muchovou.
frenkie57
10.02.2026 15:13
A pro teď jí má Muška z cesty.
pantera1
10.02.2026 15:51
Všechna nebezpečí pro naše holky je potřeba odstranit.
