Gengel ovládl derby s Kolářem a zahraje si o premiérový challengerový titul
Kolář – Gengel 2:6, 5:7
Gengel měl do této doby za sebou zatím jen jedno singlové kariérní challengerové finále – loni v únoru v Brisbane, kde ve dvou tie-breacích podlehl domácímu Tristanovi Schoolkateovi. Po semifinálové výhře nad Kolářem tak bude mít možnost na repete.
Gengel začal zápas s favorizovaným soupeřem ve velkém stylu. V úvodním setu získal hned dva brejky a rychle se ujal vedení 3:0. Kolář dokázal odpovědět jedním brejkem, vyrovnat se mu ale nepodařilo. Sedmý game znamenal další úspěch rodáka z Rakovníku na returnu a první sadu tak s přehledem ovládl poměrem 6:2.
Druhé dějství bylo podstatně napínavější. Gengel sice vedl 3:1, ale Kolář rychle srovnal skóre. Rozhodující okamžik přišel za stavu 5:5, kdy papírový favorit přišel podruhé v setu o podání a jeho soupeř si už šanci ujít nenechal. Proměnil druhý mečbol a mohl se radovat z postupu do finále.
Jeho finálový rival Rio Nogučima ztratil, stejně jako Gengel, na turnaji jediný set. S japonským tenistou, který na turnaji plní roli třetího nasazeného, se český hráč utkal zatím dvakrát a bilance je vyrovnaná 1:1.
Do zápasu půjde jako favorit Nogučima, kterému patří 227. příčka, Gengel je 415. hráčem světa.
