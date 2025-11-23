Hattrick! Cobolli zvládl bitvu nervů a Itálie slaví další daviscupový titul
Berrettini – Carreňo 6:3, 6:4
Oba fináloví soupeři se do boje o titul dostali bez svých dvou největších hvězd. Itálii chyběli Jannik Sinner i Lorenzo Musetti, Španělsku pro změnu zraněná světová jednička Carlos Alcaraz a Alejandro Davidovich, který se nepohodl s kapitánem Davidem Ferrerem.
Do prvního finálového souboje vstoupili Berrettini i Carreňo velmi opatrně. Oba tenisté si bez větších problémů drželi podání. Postupem času se ale začala na raketě Carreňa projevovat nervozita, což vyvrcholilo v osmé hře, kdy si především díky vlastním nevynuceným chybám prohrál podání.
Ital k nadšení vyprodané domácí arény si nabídnutou příležitost utéct nenechal, sadu dopodával čistou hrou a za 36 minut ji získal poměrem 6:3.
Rodák z Gijónu se do vážných problémů dostal hned v první hře druhé sady, když při svém podání ztrácel už 15:40, z kritické situace se ale dostal.
Klíčový moment celého zápasu tak přišel podobně jako v prvním setu na konci druhého dějství. Carreňo za stavu 4:4 opět několikrát zbytečně chyboval a prohrával už 0:40.
Španěl stihl odvrátit jeden brejkbol, to ale bylo z jeho strany vše. Ital svému soupeři vzal podruhé v utkání servis a zápas už bez problémů dopodával. Berrettini vyhrál za hodinu a 18 minut dvakrát 6:4 a připsal si jedenáctou daviscupovou výhru v řadě.
Cobolli – Munar 1:6, 7:6, 7:5
Cobolli s Munarem se ve svém jediném vzájemném utkání potkali nedávno. Ve druhém kole Masters v Šanghaji se radoval Španěl, který zvítězil relativně snadno 7:5, 6:1.
A s tímto vědomím vlétl Munar i do druhého souboje. Úvodní game získal čistou hrou, ve druhém vzal Cobollimu servis, což vzápětí potvrdil, a k překvapení vyprodané arény šel velmi záhy do vedení už 3:0.
Fantasticky hrající Munar ale nehodlal dát nohu z plynu a nadále svého soka zásoboval tvrdými a především přesnými údery od základní čáry, na které jeho soupeř neměl odpověď.
Hrdina semifinálového duelu se Zizou Bergsem prohrál i svůj další servis a dostal se do prakticky neřešitelného stavu 0:4. V následném gamu si sice vypracoval vedení 40:0, později další tři brejkboly, ani jednu šanci ale proti výborně podávajícímu soupeři neproměnil.
Precizně hrající španělská jednička už v úvodní sadě žádné problémy nedovolila. Ital alespoň za stavu 0:5 zabránil potupnému kanáru, na více než úpravu skóre na 1:6 mu to ke smutku většiny fanoušků nestačilo.
Trápení rodáka z Florencie ale nekončilo. Cobolli nabral manko hned na začátku druhé sady, kdy znovu přišel o podání. Ve druhém gamu bylo při servisu Munara utkání na deset minut kvůli zdravotní indispozici jednoho z diváků přerušeno. Cobolli si v této hře také připsal první úspěšný game na příjmu a srovnal na 1:1.
V následujících minutách se už hrál naprosto vyrovnaný zápas. Ani jeden z tenistů nedával svému soupeři žádné šance k prolomení podání a sada tak mířila do dramatické koncovky.
Za stavu 6:5 měl během desetiminutového gamu Cobolli čtyři možnosti ukončit set, Munar ale vždy zareagoval výborným servisem a poslal druhé dějství do tie-breaku. V něm byl aktivnější italský tenista, ovládl ho 7:5 a srovnal na 1:1 na sety.
V závěrečné sadě měl ve výměnách navrch italský tenista, Munar se ale dokázal držet v kontaktu především díky kvalitnímu servisu.
Klíčový moment celého finále přišel v jedenácté hře, kdy Španěl neudržel nervy, nevynucenými chybami hodně usnadnil Cobollimu situaci a poprvé v zápase si prohrál podání.
Ital, hnán nadšenými fanoušky, už nezaváhal, sadu bez problémů dopodával a po téměř třech hodinách boje zajistil své zemi třetí daviscupový triumf v řadě, čtvrtý celkově.
