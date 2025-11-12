Hráči TOP 10 jsou pro něj noční můrou. Psychicky mě to zabíjí, řekl De Minaur po bolestivé porážce
Po prohraném prvním setu byl De Minaur už jasně lepším hráčem na kurtu a ocitl se velmi blízko premiérové výhře na Turnaji mistrů. Ta mu však proklouzla mezi prsty. Nevyužil vedení 5:3 v rozhodujícím dějství ani fyzickou převahu a proti unavenému Musettimu psychicky selhal.
Zápas nedokázal dopodávat, prohrál čtyři hry v řadě a po dvou hodinách a 48 minutách s domácím hrdinou padl. Prohrál tak i svůj celkově pátý duel na tomto prestižním podniku a s hráči TOP 10 na hlavním okruhu prohrál už 16 duelů v řadě. Naposledy slavil loni na French Open proti Daniilu Medveděvovi. Uspěl i letos v exhibičním Laver Cupu proti Alexanderu Zverevovi, pokud však hraje za sebe, nedokáže mnohdy utkání dotáhnout.
"Pokud chci udělat další krok ve své kariéře, tyto zápasy nemůžu prohrávat," je si vědom Australan, který se za poslední dva roky stal stabilním hráčem elitní desítky. Určitě má ale hru a potenciál na to, aby se posunul ještě výše. "Mám pocit, že jsem jich letos prohrál spoustu. Myslím si, že se to dostává do bodu, kdy mě to psychicky zabíjí," komentoval po velmi bolestivé porážce a má pravdu.
De Minaur má letos nepříznivou bilanci i v zápasech, které jdou do rozhodující sady (6:8). Tímto způsobem prohrává velmi důežité duely, které by ho mohly výrazně posunout. Tento rok tak podlehl Carlosu Alcarazovi ve finále v Rotterdamu, Andreji Rubljovovi v Dauhá, Musettimu v Monte Carlu a na Turnaji mistrů, Bublikovi na French Open a Masters v Paříži a Janniku Sinnerovi v Pekingu.
