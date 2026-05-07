Hrát v Rusku je jako jet do nacistického Německa. A tím to všechno začalo, říká Olijnykovová
Olijnykovová se rozhodně nebojí říkat či psát svůj názor na ruské i běloruské hráče. Kontroverzní Ukrajinka kritizovala i aktuální světovou jedničku Arynu Sabalenkovou či bývalého lídra žebříčku Daniila Medveděva. Schytala to od ní i maďarská tenistka Anna Bondárová za účast na exhibici v Rusku.
A právě kvůli výrokům o Bondárové začala čelit tlaku ze strany WTA. "Nechtěla jsem si s ní podat ruku, protože hrála exhibici sponzorovanou Gazpromem, který finančně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Anna jela do Ruska a vzala si krvavé peníze. Pro mě je to příšerné a nikdy to nebudu respektovat. Je to stejné jako hrát v nacistickém Německu. Takže jsem o tom napsala."
Rozhovory s představiteli WTA a údajná snaha Ženské tenisové asociace Olijnykovovou umlčet odstartovala v únoru na turnaji v Kluži.
"Dva pracovníci WTA za mnou přišli a začali mluvit o mých příspěvcích. Říkali, že jsem neměla napsat jméno Bondárové. I když neexistuje žádné pravidlo o tom, že bychom nesměli tenisty jmenovat. Jenže oni mi začali říkat, že na ni útočím. Což není pravda, pouze jsem napsala fakta. Neřekla jsem, že ji nenávidím, nebo že je příšerná a hloupá. Řekla jsem jen, že hrát v Rusku je to samé jako v nacistickém Německu. A tím tohle všechno začalo."
Představitelé WTA přispěchali s argumentem, že těmito vyjádřeními Olijnykovová svým kolegyním na tour škodí. "Další dva měsíce jsem s nimi řešila pravidla. Nesmíte totiž říkat věci, kterými byste mohli další tenisty poškodit. Ale já jen říkám fakta."
"Nenutila jsem ji hrát v Rusku exhibici sponzorovanou Gazpromem. Navíc jsem jim říkala, že se necítim bezpečně a chtěla bych, aby mě chránili. Ale na své otázky nedostávám odpověď a místo toho jsem pod tlakem WTA. Přesně tohle se v posledních dvou měsících děje."
Podle Olijnykovové WTA spoléhá už jen na business a nikoli lidské hodnoty. "Tahle organizace se stala strašně komerční. Chtějí, aby si lidé mysleli, že je všechno krásné. Ale to není pravda. Já nejsem žádná hvězda, nemám velké sponzory ani manažery. A když někdo jako já říká něco o velkých hvězdách tenisu, i když to můžu dokázat, tak jsem pod tlakem ze strany WTA. I když trpím činy těchto lidí. Proto se necítím v bezpečí."
Olijnykovová už před několika dny promluvila o vyhrožování a vydírání ze strany WTA a možné pokutě v řádu desetitisíců dolarů. Pokutu skutečně dostala, nicméně nakonec tak vysoká nebyla. "Už mi dali pokutu. Dostala jsem menší prize money za turnaj v Charlestonu před měsícem. Bylo to nakonec mnohem méně. Předtím mě strašili mnohem vyšší pokutou, asi 50 nebo 60 tisíc dolarů."
"Nejspíš to byla součást jejich snahy mě zastrašit. Ani nevím, jestli tohle můžu říkat, ale stalo se to. Byla tady i možnost diskvalifikace. Ale jestli mě diskvalifikují za říkání pravdy, bylo by to smutné," uvedla Olijnykovová s tím, že na posledních turnajích se cítila špatně a raději moc nechodila na veřejnost. "Nakonec jsem si řekla, ať mě klidně diskvalifikují a pokutují, ale já budu dál mluvit."
Právě to jí pomohlo užít si zápasy na probíhajícím turnaji v Římě, kde v sobotu vyzve českou dvojku Lindu Noskovou. "Po včerejším zápase jsem cítila spojení s publikem. Šla jsem mluvit s lidmi, udělat fotky i videa. A byla jsem velmi šťastná, protože tohle dělat chci."
