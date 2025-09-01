Já nejsem tak špatný, ale ty jsi GOAT, vtipkoval Bublik po debaklu se Sinnerem
"Tohle bylo příliš dobré. Já nejsem tak špatný, ale ty jsi GOAT," řekl Bublik při rozloučení u sítě svému osmifinálovému přemožiteli Sinnerovi, s kterým v každém setu uhrál pouze jeden game a za hodinu a 23 minut bylo hotovo.
Obhájce titulu a první hráč světa vyhrál na grandslamech na betonových dvorcích 25. utkání v řadě. Turnajovou třiadvacítku porazil v pátém ze sedmi duelů a oplatil mu červnovou porážku z německého Halle. Vzal mu dnes osmkrát servis, sám jediný brejkbol odvrátil. Letos se utkali i na French Open, kde Sinner taktéž jednoznačně zvítězil.
Bublik v zápase spáchal 13 dvojchyb a předvedl i své již klasické podání spodem a mohlo by se zdát, že se dostatečně nesnažil. "Soustředil jsem se pouze na sebe, abych předvedl to nejlepší, co umím. Někdy to prostě nejde, hráč může mít i nějaké problémy, o kterých se neví," vyjádřil se na tiskové konferenci Ital k průběhu zápasu a výkonu svého protihráče, který v předchozím zápase odehrál dlouhou pětisetovou bitvu.
"Snažíme se náš sport udělat co nejvíce zajímavý pro fanoušky. Já jsem dnes hrál velice dobře. Podařilo se mi ho brzy brejknout, což mi přidalo na jistotě. Jsem rád, že jsem to zvládl takhle rychle," dodal po nejrychlejší výhře na turnaji. "Také se mi může stát, že mi to nepůjde a prohraji snadno.Tenis je velmi nepředvídatelný."
Sinner se o semifinále utká s krajanem Lorenzem Musettim a je si vědom, že bude pod velkým tlakem. "Hrát s dalším Italem je trochu něco jiného. On teď hraje skvělý tenis, přestože neměl nejlepší výsledky na betonech, tak se dostal do skvělé formy," popsal aktuální rozpoložení svého dalšího soupeře. "Pro italský tenis je to skvělé, že budeme mít jednoho hráče v semifinále," komentoval čtyřnásobný grandslamový šampion.
Sinner na US Open útočí na čtvrtý titul z posledních pěti majorů. Po zdejším loňském triumfu letos obhájil trofej na Australian Open a kraloval také ve Wimbledonu. Poražený odcházel pouze z Paříže, kde neproměnil tři mečboly v řadě proti Carlosu Alcarazovi a prohrál po historické bitvě.
