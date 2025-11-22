Jaký to má smysl? Britská média kritizují duel Sabalenkové s Kyrgiosem
Historicky je připomínán slavný zápas Billie Jean Kingové proti Bobbymu Riggsovi z roku 1973, který sehrál důležitou úlohu v diskusi o rovném odměňování na grandslamových turnajích.
Tehdejší duel se ale odehrál podle standardních tenisových pravidel, což jeho významu podle názoru serveru tennis365 dodalo patřičnou váhu. To však neplatí pro chystanou exhibici v Dubaji, jejíž formát se výrazně od tradiční hry odklání.
Utkání organizuje agentura Evolve založená Naomi Ósakaovou, která zastupuje oba aktéry zápasu. Podle britského tisku, pokud by se hrálo běžným způsobem, mohlo by jít o zajímavé porovnání.
"V plné fyzické kondici by měl Kyrgios díky své hře výraznou převahu, ovšem v posledních třech letech odehrál minimum dvouher a momentálně figuruje na 659. místě žebříčku. I tento fakt by mohl být pro Sabalenkovou určitou výhodou. Přesto se pořadatelé rozhodli zápas dále upravit," uvádí server tennis365.
Netradiční souboj se bude hrát na tři sety, přičemž případný rozhodující set tvoří desetibodový tie-break. Oba hráči budou mít k dispozici pouze jedno podání, což má snížit efekt Kyrgiosovy nejsilnější zbraně. Změny se týkají také prostoru na kurtu – část vymezená Sabalenkové bude menší, protože se vychází z předpokladu, že muži pokrývají větší plochu než ženy.
"Tato série úprav však zároveň znemožňuje brát výsledek jako relevantní odpověď na původní otázku. Je pravděpodobné, že bez ohledu na výsledek nebude možné považovat utkání za směrodatné v debatě o výkonnostním porovnání mužského a ženského tenisu. Upravená pravidla výsledku ubírají na vypovídací hodnotě. Jaký to má tedy smysl?" ptají se autoři.
Sabalenková se k zápasu vyjádřila následovně: "Mám velký respekt k Nickovi a jeho talentu, ale nenechte se mýlit, jsem připravena podat svou nejlepší hru." Dodala také, že si váží odkazu Billie Jean Kingové a je hrdá, že může reprezentovat ženský tenis v moderní verzi známého střetu.
Kyrgios uvedl: "Když vás světová jednička vyzve, výzvu přijmete. Mám k Aryně velký respekt; je to silná hráčka a šampionka. Nejsem tu však jen proto, abych hrál, jsem tu proto, abych bavil."
"Pokud Sabalenková dokáže Kyrgiosovi vzdorovat i při současných pravidlech, může to zvýšit zájem o potenciální regulérní duel. Naopak jednoznačné vítězství Australana, navzdory upraveným podmínkám a jeho zdravotním limitům, by mohlo vyvolat otázky týkající se dopadu celé akce na ženský tenis. Výsledek každopádně pravděpodobně nepřinese jednoznačné uzavření dlouhodobé debaty,“ dodává server.
