Sabalenková odhalila, kdy plánuje založit rodinu. Nejdříve chci využít svůj potenciál naplno
"V 18 jsem si myslela, že už ve 25 vyhraji vše, co budu chtít a budu mít dítě. Potom se vrátím a budu dál vyhrávat," odhalila v rozhovoru své dřívější plány ohledně založení rodiny Sabalenková. Bělorusce se však výrazně daří až posledních pár sezon. První grandslamový triumf vyhrála v roce 2023 na Australian Open, kdy jí bylo 24 let. V září téhož roku se dostala na pozici světové jedničky, kde je od loňského října nepřetržitě.
Na grandslamu triumfovala už čtyřikrát a stále je hladová po dalších úspěších. Velmi motivující pro ni musí být i letošní sezona, kde jí tři velké trofeje unikly jen o kousek. Na Australian Open, French Open a Turnaji mistryň prohrála ve finále. Ve Wimbledonu pak vypadla o kolo dříve. Právě antukový i travnatý major a podnik pro osm nejlepších hráček ji ve sbírce chybí.
"Nejdříve chci využít svůj potenciál naplno, dosáhnout v kariéře, co největšího množství úspěchů. Až potom, možná za pět let, bych chtěla založit rodinu," prozradila Sabalenková, která si letos vydělala přes 15 milionů dolarů a překonala historický rekord. Možná se potom i vrátím, uvidíme, v jaké životní situaci budu, dodala.
"Miluju děti a myslím si, že děti mě také milují a opravdu bych je chtěla, ale kariéra je teď mojí prioritou." Vše ohledně rodiny má tedy aktuální světová jednička ještě daleko před sebou, už teď však může sbírat inspiraci od kolegyň, které se staly matkami a následně se na okruh vrátily. Navíc jedna z jejich rivalek a kamarádek Ons Jabeurová právě dítě čeká.
