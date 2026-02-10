Je hrající legendou, prohlásil Nadal o Alcarazovi. A Djokovič? Už moc šancí mít nebude
Nadal reagoval na kontroverzní výrok populárního kouče Patricka Mouratogloua, který označil Alcaraze a Jannika Sinnera za lepší hráče, než byli Big Three Nadal, Djokovič a Roger Federer. "Jeho analýza je chybná, protože je to, jako kdybyste porovnávali dnešního Messiho s Messim, který hrával za Barcelonu, nebo dnešního Cristiana Ronalda s tím, který hrál v Realu Madrid. To je jednoduše můj pohled," odpověděl jednoduchým fotbalovým přirovnáním Španěl.
"Každý si tvoří svou vlastní kariéru a já nikdy neřekl, že někteří jsou lepší než jiní. Všichni jsou skvělými ambasadory našeho sportu a myslím, že můžeme být rádi, že máme někoho jako Novak, který se po tolika letech na okruhu stále drží na vrcholu," vyzdvihl dlouhověkost svého někdejšího rivala Djokoviče, s kterým odehrál 60 vzájemných střetnutí.
Okomentoval také Srbovo vystoupení na Australian Open, kde se už pojedenácté dostal do finále. V boji o titul v Melbourne však poprvé padl a svou rekordní sbírku o 25. grandslam nerozšířil. "Měl šanci, ale upřímně, v této fázi kariéry jich už tolik mít nebude. I tak si myslím, že to, čeho dosahuje, je obdivuhodné," složil poklonu osmatřicetiletému hráči.
Nadal nemohl nemluvit také o skvělém úspěchu svého mladšího krajana Alcaraze, kterému sám přihlížel. Právě jeho rekord dvaadvacetiletý Španěl překonal a po triumfu v Austrálii se stal nejmladším tenistou, který získal kariérní grandslam. "Mít Carlose je pro tenis požehnání, protože je to skvělý hráč, který nás reprezentuje po celém světě, a navíc posouvá náš sport na neuvěřitelnou úroveň. Myslím, že si to můžeme jen užívat a vážit si toho," chválil aktuálního lídra žebříčku.
Na otázku, zda je aktuální světová jednička příslibem španělského tenisu, odpověděl rázně: "Ne, ne, není. Má sedm grandslamů. Už je legendou našeho sportu. Když se podíváte na velké hráče v historii tenisu, není jich mnoho, kteří by měli sedm grandslamů jako on," dodal.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
nicméně pokud udělá kalendářní GS, tak to přebije všechny rekordy
letos má první reálnou šanci
každý jeho soupeř si určitě říká
"he is creeping me out!" (nahání mi hrůzu)
https://www.youtube.com/shorts/Q4dRRcZsekE