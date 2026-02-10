Je hrající legendou, prohlásil Nadal o Alcarazovi. A Djokovič? Už moc šancí mít nebude

Rafael Nadal (39) byl k vidění na představení charitativního golfového turnaje v madridském Club de Camp a k této příležitosti se setkal s novináři, kterým odpověděl na pár tenisových otázek. Pro ESPN reagoval třeba na vítězství mladšího krajana Carlose Alcaraze (22) na Australian Open, či účast svého rivala Novaka Djokoviče (38) v melbournském finále. Vyjádřil i nesouhlas s prohlášením známého trenéra Patricka Mouratogloua.
Nadal reagoval na kontroverzní výrok populárního kouče Patricka Mouratogloua, který označil Alcaraze a Jannika Sinnera za lepší hráče, než byli Big Three Nadal, Djokovič a Roger Federer. "Jeho analýza je chybná, protože je to, jako kdybyste porovnávali dnešního Messiho s Messim, který hrával za Barcelonu, nebo dnešního Cristiana Ronalda s tím, který hrál v Realu Madrid. To je jednoduše můj pohled," odpověděl jednoduchým fotbalovým přirovnáním Španěl.

"Každý si tvoří svou vlastní kariéru a já nikdy neřekl, že někteří jsou lepší než jiní. Všichni jsou skvělými ambasadory našeho sportu a myslím, že můžeme být rádi, že máme někoho jako Novak, který se po tolika letech na okruhu stále drží na vrcholu," vyzdvihl dlouhověkost svého někdejšího rivala Djokoviče, s kterým odehrál 60 vzájemných střetnutí.

Okomentoval také Srbovo vystoupení na Australian Open, kde se už pojedenácté dostal do finále. V boji o titul v Melbourne však poprvé padl a svou rekordní sbírku o 25. grandslam nerozšířil. "Měl šanci, ale upřímně, v této fázi kariéry jich už tolik mít nebude. I tak si myslím, že to, čeho dosahuje, je obdivuhodné," složil poklonu osmatřicetiletému hráči.

Nadal nemohl nemluvit také o skvělém úspěchu svého mladšího krajana Alcaraze, kterému sám přihlížel. Právě jeho rekord dvaadvacetiletý Španěl překonal a po triumfu v Austrálii se stal nejmladším tenistou, který získal kariérní grandslam. "Mít Carlose je pro tenis požehnání, protože je to skvělý hráč, který nás reprezentuje po celém světě, a navíc posouvá náš sport na neuvěřitelnou úroveň. Myslím, že si to můžeme jen užívat a vážit si toho," chválil aktuálního lídra žebříčku.

Na otázku, zda je aktuální světová jednička příslibem španělského tenisu, odpověděl rázně: "Ne, ne, není. Má sedm grandslamů. Už je legendou našeho sportu. Když se podíváte na velké hráče v historii tenisu, není jich mnoho, kteří by měli sedm grandslamů jako on," dodal.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
paddy
10.02.2026 22:47
když udrží tempo, tak to sice nebude těch 40, na které má potenciál, ale i těch 25 bude stačit k rekordu smile

nicméně pokud udělá kalendářní GS, tak to přebije všechny rekordy smile
letos má první reálnou šanci

každý jeho soupeř si určitě říká
"he is creeping me out!" (nahání mi hrůzu) smile

https://www.youtube.com/shorts/Q4dRRcZsekE
Reagovat
JLi
10.02.2026 22:54
Kalendář je hloupá úchylka. A to ostatní pouhé naděje.
Reagovat
chlebavevaju
10.02.2026 22:39
Pusu! Pusu! Pusu!
Reagovat

