Jeden z mých nejlepších výkonů, řekl Menšík po nečekané porážce

FRENCH OPEN - Jakub Menšík (19) po porážce ve 2. kole Roland Garros, kde v utkání s 200. hráčem světa Henriquem Rochou (21) ztratil vedení 2:0 na sety a prohrál 6:2, 6:1, 4:6, 3:6, 3:6, řekl, že by v zápase při zpětném pohledu neudělal nic jinak. Soupeře naopak ocenil za jeho výkon. Navzdory tomu, že má v pětisetových zápasech negativní bilanci, nepovažuje to za téma. V rozhovoru s novináři zhodnotil antukovou část sezony pozitivně a těší se na tu travnatou.

Rocha - Menšík 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3

"Musím říct, že celkově bych zpětně neudělal nic jinak. Podal jsem jeden z mých nejlepších výkonů, co jsem za poslední dobu na antuce předvedl. Hrál jsem fakt fantasticky, v prvních dvou setech se to odrazilo i do výsledku. Ale pak se projevilo to, proti komu jsem hrál a jaké jsou letos na Roland Garros podmínky," uvedl Menšík.



Devatenáctiletý rodák z Prostějova, který plnil roli nasazené devatenáctky, nenavázal na triumf z 1. kola, kde porazil domácího Francouze Alexandrea Müllera. V duelu trvajícím přes tři hodiny doplatil například na 53 nevynucených chyb.



"V prvním kole jsem měl skvělého antukáře, se kterým jsem si dokázal poradit. Dnešní soupeř byl ještě o dost větší oříšek a musím před ním akorát smeknout, protože od třetího setu byl neskutečný. Jak říkám, neudělal bych nic jinak. Co předvedl za tenis, co mu popadalo do kurtu a jak to skvěle sehrál, za to klobouk dolů," vysekl Menšík soupeři poklonu.

Svěřence trenéra Tomáše Josefuse, který na Roland Garros debutoval, přitom dělily od vítězství tři gamy. Ve třetí sadě vedl 3:2 s brejkem, nadějný stav ale nevyužil. Možný výpadek koncentrace odmítl. "Nemyslím si. Jasně, skóre by tomu napovídalo, ale hned mi sebral podání a v tom gamu zahrál neuvěřitelně. Hodně se tím nakopl. Můžu jen říct: Klobouk dolů. I já předvedl skvělý výkon," řekl Menšík.

Z pětisetových zápasů má zatím žebříčkově nejvýše postavený český hráč bilanci 1:5. Z vedení 2:0 na sety prohrál také letos duel 3. kola Australian Open s Alejandrem Davidovichem. "Téma to není. Spíš to beru pozitivně. Letos jsem prohrál s výjimkou dvou zápasů vše ve třech nebo pěti setech. To je lepší než dostat na prdel 0:3. Ukazuje mi to, že kvalitu mám. Není třeba dělat závěry, jestli to je nějaké moje prokletí. Pořád jsem mladý, mám se co učit a zlepšuji se turnaj od turnaje. Zase si z toho vezmu to pozitivní a poznatky, co je třeba vylepšit. A udělám maximum, abych tuhle bilanci převalil na druhou stranu," uvedl Menšík.





Antukovou část sezony, v níž se dostal také do čtvrtfinále turnaje v Madridu a osmifinále v Římě, považuje za povedenou. "Hodnotil bych ji tak, že byla fantastická. Kdyby mi někdo řekl před těmi čtyřmi turnaji, které jsem na antuce odehrál, že dopadne takhle, bral bych to všemi deseti. Na svém méně oblíbeném povrchu jsem předvedl skvělé výsledky a výkony. Hodnotím to velice pozitivně a to platí i pro Roland Garros," prohlásil český tenista.



Vyhlíží už ale přesun na travnaté kurty, kde program bude vrcholit Wimbledonem. "Těším se na to. Vloni jsem hrál na trávě premiérově a ještě k tomu bojoval se zdravotními problémy. Teď už se můžu soustředit jen na hru. Mám v plánu odehrát minimálně dva turnaje. Uvidíme, jak to půjde. Ale těším se, že to konečně bude zase trochu rychlejší," doplnil Menšík.

Výsledky mužské dvouhry na French Open