Jeho otec ho zabije, říká o Tsitsipasovi expert. Z obrovské krize nevidí cestu ven
Významný tenisový expert sdílel zlověstný vzkaz o Tsitsipasovi poté, co Řek prohrál v prvním kole na svém nejoblíbenějším podniku Masters v Monte Carlu, který v minulosti třikrát ovládl. Letos však na první antukové tisícovce sezony selhal, když prohrál 5:7, 4:6 s Argentincem Franciscem Cerúndolem, čímž prohloubil svou krizi, a kvůli neobhájení loňského čtvrtfinále se propadl žebříčkem.
"Tsitsipas je jako Titanic. Je jisté, že se potopí. Je naprosto absurdní, že vypadl z TOP 60. A pokud existuje jeden turnaj, u kterého si říkáme: 'Stefanosi, vrať nám slavné dny tvé kariéry', tak je to Monte Carlo," řekl francouzský odborník Benoit Maylin. "Od roku 2021 tam byl vždycky alespoň ve čtvrtfinále, miluje tam hrát, to je místo, kde jsme vídávali jeho brilantní hru, ale už ani tam to není ten dřívější Tsitsipas."
Řecký tenista sice zkouší různé změny a hledá způsob, jak znovu získat rytmus a být dominantní, ale momentálně se mu to nedaří. Navíc je kolem něj kvůli jeho úpadku zvýšený tlak od médií, který ještě více narušuje jeho soustředění a vytváří mu nové problémy. "Zkoušel všechno – Ivaniševiče, Mouratogloua – nic nepomohlo," dodal francouzský odborník.
Rozebral také spolupráci s jeho otcem Apostolosem, ke kterému se řecký tenista vrátil po loňském propadáku se známým chorvatským koučem a wimbledonským vítězem. "Jeho otec ho zachránil před utonutím, když byl malý. Je pro něj živoucí bůh. Neuvědomujete si hloubku jejich vztahu. Ale jeho otec ho zabije, brání mu dýchat. Je to děsivé, protože tohoto hráče zbožňujeme, není starý, stále by to mohl zvládnout, ale já tomu nevěřím. Pro mě je mrtvý," uvedl Maylin.
Upozornil také, že řeč těla bývalé světové trojky v jeho posledním zápase jasně prozrazovala nedostatek sebevědomí a motivace. "Už Tsitsipase ani nevidím, nebo je to možná mimozemšťan, který ovládl jeho tělo. Není to on. Není tam žádné přesvědčení, hlavu má pořád skloněnou, ramena shrbená. Není tam žádná víra," komentoval.
Jak se dostane Tsitsipas z krize a zda se mu to vůbec podaří, je nyní velkou otázkou v tenisovém světě. V sedmadvaceti letech je daleko od toho, co mu bylo před několika lety předpovězeno a je dalším příkladem toho, že talent a výborné výsledky v začátcích neznamenají úspěšnou kariéru. Nyní je 67. hráčem světa a má velmi daleko k nasazení na turnajích ATP či grandslamech, což mu cestu zpět mezi elitu značně komplikuje.
Šílená krize řecké hvězdy se prohlubuje
Tenhle song od Demise se k němu perfektně hodí.
https://youtu.be/pdoW2P049S0?is=0MPPaew_G4S7VD0O