Jsem hladový po úspěchu, říká Alcaraz. V Cincinnati má co zlepšit
"Musím se zlepšit. Utkání jsem začal skvěle, ale pak jsem ztratil koncentraci a musel jsem se do zápasu vrátit ve třetím setu. V dalším zápase se musím cítit lépe," komentoval svůj vstup do turnaje v Cincinnati Carlos Alcaraz, který začal nejistým výkonem proti Damiru Džumhurovi.
Španěl potvrdil, že si z výkonu i přes 44 nevynucených chyb velkou hlavu nedělá a neplánuje měnit svou taktiku. "Snažím se vždy myslet pozitivně, i když věci nejdou, tak jak by měly. Vím, že musím pokračovat a postupně se vše začne zlepšovat. Stále musím hrát svou agresivní hru, přestože ze začátku dělám chyby a věřit, že vše začne fungovat," řekl Alcaraz, který na podnicích Masters vyhrál už 12 utkání v řadě. Letos ovládl antukové tisícovky v Monte Carlu a v Římě. Domácí Madrid a poslední turnaj v Torontu vynechal.
Letos má Španěl na kontě nejvíce výher ze všech hráčů na okruhu (49) a také největší počet titulů (5). Podle svých slov je s hrou, kterou předvedl během antukové a travnaté sezony velmi spokojený. Po náročném programu si po Wimbledonu musel dát od tenisu na tři týdny pauzu. "Hrajeme každý týden, pokaždé se hned musím soustředit na další turnaj a někdy je těžké se zastavit a ohlédnout se zpátky za výsledky," svěřil se úřadující šampion French Open.
"Miluju hrát tenis a soutěžit, ale občas je toho moc a jsem rád, že si můžu vzít volno a trávit čas s přáteli a rodinou doma," popisoval Alcaraz. "Pomohlo mi to a jsem hladový po úspěchu na amerických betonech," dodal předloňský finalista. O postup do osmifinále se druhý nasazený utká v prvním vzájemném střetnutí se Srbem Hamadem Medjedovičem.
