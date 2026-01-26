Jsem na horko zvyklý, ale Sinnera to hodně trápí. Můžu toho využít, plánuje Alcaraz
Hodně emocí a diskusí vyvolal zápas Jannika Sinnera s Američanem Eliotem Spizzirrim, během kterého úřadujícímu šampionovi, který bojoval v téměř čtyřicetistupňovém horku s křečemi, pomohlo v klíčový moment zatažení střechy v Rod Laver Areně.
"Fyzicky jsem se trápil. A měl jsem štěstí na pravidla. Ta zavřená střecha mi pomohla. A jak pak čas plynul, cítil jsem se lépe a lépe," přiznal po zápase Sinner.
K situaci se vyjádřil i jeho úhlavní rival Carlos Alcaraz. "Viděl jsem, že letos vyšlo nové pravidlo. Nevím přesně, do jaké míry pravidlo nařizuje zastavit zápas v lichých nebo sudých setech, ani zda se daný zápas měl hrát, či nikoli. Nemůžu se do toho hlouběji pouštět, protože přesně nevím, co říká, ale samozřejmě, pokud je to nové pravidlo a je to tak napsané, nakonec ho musíte respektovat," vysvětlil španělský hráč.
Alcaraz zároveň upozornil na možné fyzické důsledky pro Sinnera. "Měl jsem zápasy, ve kterých jsem měl křeče, a pak jsem je v následujících dnech, zejména den poté, velmi cítil. Může mu to uškodit, nebo ne, v závislosti na jeho celkové fyzické kondici. Vím, že někdo jako on všechno pečlivě zváží a udělá vše tak, aby se vrátil do skvělé formy," řekl Alcaraz. Sinner však následující duel s krajanem Lucianem Darderim zvládl bez větších problémů a zvítězil ve třech setech.
Španěl také zmínil klimatický faktor, který podle něj může jeho hlavnímu rivalovi komplikovat situaci. „Pochází z horské oblasti s velmi chladným počasím. Já jsem z Murcie, kde je hodně horko. Vyšší teploty mi prospívají, to nepopírám, ale nakonec, protože je na okruhu už dlouho a v létě hodně hrajeme, věřím, že se také adaptoval. Nicméně stále je jasné, že se v horku někdy hodně trápí, a to je něco, čeho můžu v mém případě využít,“ doplnila světová jednička.
Právě triumf na Australian Open chybí španělské superstar k završení kariérního grandslamu, nejdále se zde dostal právě do čtvrtfinále, což se mu povedlo kromě letošního roku ještě v sezonách 2024 a 2025.
O těžkých podmínkách se po vítězném osmifinálovém duelu s Australankou Maddison Inglisovou vyjádřila i Iga Šwiateková. "Jsem moc ráda, že jsem tady znovu ve čtvrtfinále. Musím ale přiznat, že se obávám horka, které tady má v dalších dnech být. Teploty kolem čtyřicítky, to bude hodně obtížné," říkala polská šampionka.
