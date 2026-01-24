Dostal Sinner v horku milost? Střechu zatáhli po jeho křečích, pak zápas otočil

AUSTRALIAN OPEN - Jannik Sinner (24) v extrémním horku trpěl křečemi a prohrál svůj první set od října. Nakonec ale do osmifinále v Melbourne prošel. I když průběh jeho zápasu s Američanem Eliotem Spizzirrim (24) byl velmi kontroverzní. Ve chvíli, kdy obhájce loňského titulu ztratil servis a potýkal se se zdravotními problémy, bylo utkání přerušené a následně se dohrávalo pod zataženou střechou.
Jannik Sinner v nesnázích. (@ LUKAS COCH / EPA / Profimedia)

Spizzirri – Sinner 6:4, 3:6, 4:6, 4:6

V mimořádných podmínkách v Rod Laver Areně se udála neobvyklá scéna. Italský obhájce titulu v zoufalství v polovině zápasu odkulhal ke svému hráčskému boxu a s trenérem Darrenem Cahill řešil, co s dalším vývojem zápasu. Teploty stoupaly ke 40 stupňům Celsia a zatímco Spizzirri byl v dobré kondici, on se skoro nemohl pohybovat.

"I když se budeš jen tak procházet, neboj se. Dáme si pauzu. Prostě musíme jít dál, do konce setu," nabádal ho kouč. Sinner byl napomenut za porušení času na servisu a také prohrával 1:3.

Pak ale doslova dostal milost, protože byla uplatněna pravidla turnaje pro extrémní horko. A když se pak uzavřela střecha stadionu, otočil zápas zase na svou stranu.

"Fyzicky jsem se trápil. A měl jsem štěstí na pravidla. Ta zavřená střecha mi pomohla," přiznal po zápase. "A jak pak čas plynul, cítil jsem se lépe a lépe," dodal.

Pauza a změna podmínek se ukázaly jako klíčové. Po restartu zápasu Sinner dvakrát prolomil Spizzirriho podání a nakonec získal set, ve kterém původně vypadal, že zkolabuje. "Měl jsem křeče vlastně všude. Vím, že je to oblast, ve které se musím zlepšit," kál se.

V osmifinále se Sinner střetne s krajanem Lucianem Darderim, Itálie má mezi 16 nejlepšími i Lorenza Musettiho.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
subaru
24.01.2026 09:03
Čím ho nadopovali o pauze? Před nemohl vůbec chodit.
PTP
24.01.2026 09:06
Transfuze krve
Mony
24.01.2026 09:22
Ledničkou
paddy
24.01.2026 08:53
přesně jak jsem varoval, Sinner v problémech
vedro je jeho největší soupeř smile

každopádně střecha se nezatahovala kvůli němu, ale plošně, a vše proběhlo dle pravidel, takže bych z toho nedělal skandál
je kontroverzní, že se postupovalo dle pravidel? smile smile

proč Nosková nehraje, proč jí tak nechutně nadržují
TheRoyalBlue
24.01.2026 09:18
Píše sa o tom, lebo tenisportal uvádza článok o každej hlúposti čo niekto vypustí na sociálne siete a samozrejme nejakí fans Djokovica sa zavzdušňujú, lebo zlý Sinner a pokrytecký esteblišment, čo ho protežuje :)
aape
24.01.2026 09:23
tak nějak to bude
mamina
24.01.2026 08:53
Sice to nepatří zrovna sem, ale nedá mi to. Dívám se na všechny zápasy, nejen našich tenistů a musím napsat zrovna teď, jak fandím Stanovi, jak je mi sympatická jeho zarputilost a mentální síla bojovat i když už ohlásil, že končí s aktivní činností. Když hrával dříve proti našim, přiznám se, že jsem ho neměla ráda. Asi z něho spadla tíha zodpovědnosti, zbavil se křeče z musení vyhrát a proto se mu hraje snadněji. Ano, přeji mu, aby došel co nejdál. Samozřejmě ne na úkor našich.
aape
24.01.2026 09:25
skalp Taylora by mu slušel, veteránovi
