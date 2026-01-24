Dostal Sinner v horku milost? Střechu zatáhli po jeho křečích, pak zápas otočil
Spizzirri – Sinner 6:4, 3:6, 4:6, 4:6
V mimořádných podmínkách v Rod Laver Areně se udála neobvyklá scéna. Italský obhájce titulu v zoufalství v polovině zápasu odkulhal ke svému hráčskému boxu a s trenérem Darrenem Cahill řešil, co s dalším vývojem zápasu. Teploty stoupaly ke 40 stupňům Celsia a zatímco Spizzirri byl v dobré kondici, on se skoro nemohl pohybovat.
"I když se budeš jen tak procházet, neboj se. Dáme si pauzu. Prostě musíme jít dál, do konce setu," nabádal ho kouč. Sinner byl napomenut za porušení času na servisu a také prohrával 1:3.
Pak ale doslova dostal milost, protože byla uplatněna pravidla turnaje pro extrémní horko. A když se pak uzavřela střecha stadionu, otočil zápas zase na svou stranu.
"Fyzicky jsem se trápil. A měl jsem štěstí na pravidla. Ta zavřená střecha mi pomohla," přiznal po zápase. "A jak pak čas plynul, cítil jsem se lépe a lépe," dodal.
Pauza a změna podmínek se ukázaly jako klíčové. Po restartu zápasu Sinner dvakrát prolomil Spizzirriho podání a nakonec získal set, ve kterém původně vypadal, že zkolabuje. "Měl jsem křeče vlastně všude. Vím, že je to oblast, ve které se musím zlepšit," kál se.
V osmifinále se Sinner střetne s krajanem Lucianem Darderim, Itálie má mezi 16 nejlepšími i Lorenza Musettiho.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
vedro je jeho největší soupeř
každopádně střecha se nezatahovala kvůli němu, ale plošně, a vše proběhlo dle pravidel, takže bych z toho nedělal skandál
je kontroverzní, že se postupovalo dle pravidel?
proč Nosková nehraje, proč jí tak nechutně nadržují