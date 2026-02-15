Kalinská se opřela do akademie Mouratogloua: Na něco takového jsem nebyla připravená

Nebrala si servítky. Ruská hvězda Anna Kalinská (27) se ostře vymezila vůči akademii francouzského trenéra Patricka Mouratogloua. Ve svém vyjádření popsala zkušenost z mládežnických let a uvedla, že si kvůli nevhodně nastavenému tréninkovému plánu přivodila zranění zad, jehož následky pociťuje dodnes.
Anna Kalinská o akademii franouzského kouče Mouratogoua (@ ČTK / imago sportfotodienst / Daniel Lakomski)

Kalinská otevřeně hovořila o svém působení v akademii Patricka Mouratogloua, kterou charakterizovala jako špičkově vybavené centrum s vysokými fyzickými nároky na mladé hráče. "Je to velmi dobrá akademie se spoustou kurtů a neuvěřitelnou tělocvičnou. Chvíli jsem tam trénovala. Počasí bylo dobré. Problém byl s fyzickou přípravou. Na něco takového, co po mně trenéři vyžadovali, jsem nebyla připravená," přiznala ruská tenistka.

Podle svých slov do šestnácti let absolvovala jen minimum fyzické přípravy a nebyla zvyklá na posilovací stroje ani práci s činkami. "Nezvedala jsem činky. Pokud jsem něco dělala, tak různé druhy tréninku, ale nebyla jsem připravená na stroje ani nic podobného. Všechno tam bylo velmi intenzivní, naprosto ale chyběl individuální přístup," říkala rodačka z Moskvy.

A pokračovala: "Já nebyla schopná absolvovat tréninkové dávky, jako třeba Alizé Cornetová. Mohla jsem dělat cviky jako ona, ale prostě s daleko menší intenzitou. Ona už hrála na okruhu a já jsem se teprve chystala na své první turnaje. Vše jsem ještě odkoukávala, ale nebyla jsem schopná to zvládnout."

Právě nepřiměřené tréninkové dávky a přetížení stály podle ní za následnými zdravotními problémy se zády, jejichž následky podle svých slov pociťuje dodnes. "Naposledy, když jsem tam byla, jsem tam zůstala deset dní. Dva dny jsem trénovala s jedním trenérem, ale třetí den už byl jiný. Řekli mi, že trenér teď pracuje s jinou hráčkou, protože přišla profesionálka a prioritou jsou hráčky z turné. Proto jsem se tam nevrátila, protože za deset dní nebo týden mi třikrát změnili trenéra," uvedla.

Vyjádření Kalinské přichází v době, kdy se Patrick Mouratoglou ocitl v centru několika kontroverzí. Pozornost vzbudila například reakce Rafaela Nadala na jeho tvrzení, že Jannik Sinner a Carlos Alcaraz byli lepší než Velká čtyřka. Bývalý trenér Andyho Murrayho Mark Petchey pak jeho slova odmítl s tím, že jde o "naprosto neobjektivní názor" a že francouzský kouč nedoceňuje to, čeho Velká čtyřka v posledních třech desetiletích dosáhla.

Sincaraz
15.02.2026 09:03
Tento článok je ako balzam na moju škodoradosť len nech to influencer schytáva aj naďalej, dobrá práca Anna
pantera1
15.02.2026 09:34
Každou chvíli nějaká zranění a psychické problémy hráčů. V poslední době koho Žabožrout trénoval dopadlo to fiaskem a ještě má blbý kecy na nejlepší hráče. Na druhou stranu nikdo je nenutí, aby v této prestižní, předváděcí, předražené škole trénovali . Každopádně u něj mě ta škodolibost taky baví.
JLi
15.02.2026 08:56
3 + doplněk není čtyřka.
