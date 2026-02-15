Kalinská se opřela do akademie Mouratogloua: Na něco takového jsem nebyla připravená
Kalinská otevřeně hovořila o svém působení v akademii Patricka Mouratogloua, kterou charakterizovala jako špičkově vybavené centrum s vysokými fyzickými nároky na mladé hráče. "Je to velmi dobrá akademie se spoustou kurtů a neuvěřitelnou tělocvičnou. Chvíli jsem tam trénovala. Počasí bylo dobré. Problém byl s fyzickou přípravou. Na něco takového, co po mně trenéři vyžadovali, jsem nebyla připravená," přiznala ruská tenistka.
Podle svých slov do šestnácti let absolvovala jen minimum fyzické přípravy a nebyla zvyklá na posilovací stroje ani práci s činkami. "Nezvedala jsem činky. Pokud jsem něco dělala, tak různé druhy tréninku, ale nebyla jsem připravená na stroje ani nic podobného. Všechno tam bylo velmi intenzivní, naprosto ale chyběl individuální přístup," říkala rodačka z Moskvy.
A pokračovala: "Já nebyla schopná absolvovat tréninkové dávky, jako třeba Alizé Cornetová. Mohla jsem dělat cviky jako ona, ale prostě s daleko menší intenzitou. Ona už hrála na okruhu a já jsem se teprve chystala na své první turnaje. Vše jsem ještě odkoukávala, ale nebyla jsem schopná to zvládnout."
Právě nepřiměřené tréninkové dávky a přetížení stály podle ní za následnými zdravotními problémy se zády, jejichž následky podle svých slov pociťuje dodnes. "Naposledy, když jsem tam byla, jsem tam zůstala deset dní. Dva dny jsem trénovala s jedním trenérem, ale třetí den už byl jiný. Řekli mi, že trenér teď pracuje s jinou hráčkou, protože přišla profesionálka a prioritou jsou hráčky z turné. Proto jsem se tam nevrátila, protože za deset dní nebo týden mi třikrát změnili trenéra," uvedla.
Vyjádření Kalinské přichází v době, kdy se Patrick Mouratoglou ocitl v centru několika kontroverzí. Pozornost vzbudila například reakce Rafaela Nadala na jeho tvrzení, že Jannik Sinner a Carlos Alcaraz byli lepší než Velká čtyřka. Bývalý trenér Andyho Murrayho Mark Petchey pak jeho slova odmítl s tím, že jde o "naprosto neobjektivní názor" a že francouzský kouč nedoceňuje to, čeho Velká čtyřka v posledních třech desetiletích dosáhla.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře