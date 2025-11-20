Kdy Menšík vyzve hvězdné soupeře a půjde do akce Krejčíková? United Cup odhalil program
Pořadatelé United Cupu nelení. Před týdnem v úterý proběhla uzávěrka přihlášek, v pondělí byl venku los jednotlivých skupin a teď už známe i program. Ten je důležitou informací také pro české tenisty. Zejména Menšíka a Krejčíkovou, kteří by měli být hlavními tahouny české reprezentace.
Česko se nachází ve skupině D spolu s domácí Austrálií a Norskem. Hlavně Menšíka tak čeká velmi těžká šichta, protože bude čelit australské jedničce a světové sedmičce Alexovi de Minaurovi a také 12. muži pořadí Casperovi Ruudovi. Krejčíková by měla změřit síly s Malene Helgovou a Mayou Jointovou. V české nominaci jsou ještě Linda Fruhvirtová, Miriam Škochová, Dalibor Svrčina a Adam Pavlásek.
Čeští tenisté budou ve skupinové fázi působit v Sydney a začnou 5. ledna v 10:30 dopoledne tamního času proti Norsku. O den později nastoupí v rámci večerního programu proti domácí Austrálii.
Bude se jednat o čtvrtý ročník United Cupu a Češi se zúčastnili i těch předchozích. Ze skupiny dokázali postoupit jen Karolína Muchová s Tomášem Macháčem, kteří loni vypadli v semifinále se Spojenými státy.
Letošní edice je na programu od 2. do 11. ledna. Hrát se bude v australských městech v Perthu a Sydney na venkovním betonu. Do bojů v soutěži smíšených družstev zasáhne celkem 18 zemí, které jsou rozděleny do šesti tříčlenných skupin.
Každé utkání nabídne jednu mužskou i ženskou dvouhru a smíšenou čtyřhru. Do čtvrtfinále postoupí vítězové skupin a také nejlepší tým ze druhého místa v Perthu a Sydney.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře