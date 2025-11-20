Kdy Menšík vyzve hvězdné soupeře a půjde do akce Krejčíková? United Cup odhalil program

DNES, 08:00
Aktuality 0
Nová sezona se pomalu blíží a startuje už na začátku ledna například týmovým United Cupem. V soutěži smíšených družstev se znovu představí i čeští tenisté. Tentokrát budou naše barvy reprezentovat hlavně Jakub Menšík (20) s Barborou Krejčíkovou (29) a oba už znají program.
Jakub Menšík bude reprezentovat Česko v lednovém United Cupu (© DOMENICO CIPPITELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Pořadatelé United Cupu nelení. Před týdnem v úterý proběhla uzávěrka přihlášek, v pondělí byl venku los jednotlivých skupin a teď už známe i program. Ten je důležitou informací také pro české tenisty. Zejména Menšíka a Krejčíkovou, kteří by měli být hlavními tahouny české reprezentace.

Česko se nachází ve skupině D spolu s domácí Austrálií a Norskem. Hlavně Menšíka tak čeká velmi těžká šichta, protože bude čelit australské jedničce a světové sedmičce Alexovi de Minaurovi a také 12. muži pořadí Casperovi Ruudovi. Krejčíková by měla změřit síly s Malene Helgovou a Mayou Jointovou. V české nominaci jsou ještě Linda Fruhvirtová, Miriam Škochová, Dalibor Svrčina a Adam Pavlásek.

Čeští tenisté budou ve skupinové fázi působit v Sydney a začnou 5. ledna v 10:30 dopoledne tamního času proti Norsku. O den později nastoupí v rámci večerního programu proti domácí Austrálii.

Bude se jednat o čtvrtý ročník United Cupu a Češi se zúčastnili i těch předchozích. Ze skupiny dokázali postoupit jen Karolína Muchová s Tomášem Macháčem, kteří loni vypadli v semifinále se Spojenými státy.

Letošní edice je na programu od 2. do 11. ledna. Hrát se bude v australských městech v Perthu a Sydney na venkovním betonu. Do bojů v soutěži smíšených družstev zasáhne celkem 18 zemí, které jsou rozděleny do šesti tříčlenných skupin.

Každé utkání nabídne jednu mužskou i ženskou dvouhru a smíšenou čtyřhru. Do čtvrtfinále postoupí vítězové skupin a také nejlepší tým ze druhého místa v Perthu a Sydney.

Nominace jednotlivých týmů

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
