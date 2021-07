Kerberová po dešťové pauze nastartovala dominantní obrat. V osmifinále je i 18letá Raducanuová

Bývalá wimbledonská šampionka Angelique Kerberová postoupila na londýnském grandslamu do osmifinále. 32letá Němka otočila po přestávce vynucené deštěm duel s Aliaksandrou Sasnovičovou a zvítězila 2-6 6-0 6-1. V ženské dvouhře zůstává ve hře jako poslední majitelka titulu z All England Clubu.



Vítězka z roku 2018 se na Wimbledon naladila vítězstvím nad Kateřinou Siniakovou ve finále turnaje v Bad Homburgu, kde získala první titul právě od londýnského triumfu.



S běloruskou soupeřkou dnes ale v úvodním setu prohrávala už 1:5, když tenistky vyhnal z kurtů déšť. Po zhruba 90 minut dlouhé pauze se ale vrátila ve velkém stylu. První sadu už sice nezachránila, v dalších dvou ale Sasnovičové povolila už jen jediný game.



O čtvrtfinále si osm zápasů neporažená Kerberová zahraje s Cori Gauffovou. 17letá Američanka ve třetím kole přehrála 6-3 6-3 Slovinku Kaju Juvanovou a i svou druhou účast ve Wimbledonu proměnila v postup mezi šestnáctku nejlepších. Ještě dál se americká hvězdička dostala letos na French Open, kde si zahrála čtvrtfinále.







Největším překvapením turnaje je až 338. hráčka světa Emma Raducanuová, jež dosud nevyhrála zápas na okruhu WTA a v Londýně si díky divoké kartě odbývá debut na grandslamu. 18letá Britka dnes na domácí trávě porazila 6-3 7-5 Rumunku Soranu Cirsteaovou a bez ztráty setu postoupila již do 4. kola.



"I když jsem ve druhém setu vedla 3-0 a měla šance, tak jsem věděla, že to bude ještě tvrdý boj. Že si hlavně musím uhlídat servis a pak se uvidí. Mám velkou radost, že jsem zvládla tak těžký zápas proti silné soupeřce," radovala se Raducanová, jež je nejmladší britskou osmifinalistkou od roku 1979, kdy si ve 4. kole zahrála devatenáctiletá Deborah Jevansová.







O čtvrtfinále si Raducanová zahraje s Ajlou Tomljanovicovou. 28letá Australanka zdolala 4-6 6-4 6-2 sedm utkání neporaženou Lotyšku Jelenu Ostapenkovou a postupem do osmifinále vyrovnala své grandslamové maximum z Roland Garros 2014.



Do osmifinále dnes postoupily také české tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková.

• WIMBLEDON 2021 •

Londýn (Velká Británie), tráva, 35.000.000 liber

páteční výsledky (03. 07. 2021) • Dvouhra žen - 3. kolo • Krejčíková (14-ČR) - Sevastovová (Lot.) 7-6 3-6 7-5 Muchová (19-ČR) - Pavljučenkovová (16-Rus.) 7-5 6-3 Bartyová (1-Austr.) - Siniaková (ČR) 6-3 7-5 Gauffová (20-USA) - Juvanová (Slovin.) 6-3 6-3 Kerberová (25-Něm.) - Sasnovičová (Běl.) 2-6 6-0 6-1 Badosaová (30-Šp.) - Linetteová (Pol.) 5-7 6-2 6-4 Tomljanovicová (Austr.) - Ostapenková (Lot.) 4-6 6-4 6-2 Raducanuová (Brit.) - Cirsteaová (Rum.) 6-3 7-5 • Čtyřhra - 2. kolo • Krejčíková/Siniaková (1-ČR) - Kalinská/Putincevová (Rus./Kaz.) bez boje Bouzková/Hradecká (16-ČR) - Blinkovová/Friedsamová (Rus./Něm.) 6-3 6-3 Aojamaová/Šibaharaová (5-Jap.) - Martincová/Vondroušová (ČR) 6-1 6-2 • Smíšená čtyřhra - 2. kolo • Matteková-Sandsová/Ram (5-USA) - Voráčová/Monroe (ČR/USA) 6-3 3-6 6-4