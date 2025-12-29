Klíčové body kvalifikace Australian Open: Česká stopa, návrat finalistky a syn legendy
Osm českých nadějí
Celkem osm českých zástupců bude bojovat v kvalifikaci Australian Open 2026. Pokud se někdo kvalifikuje, doplní v hlavní soutěži 14 krajanů. Zatímco mužské kvalifikační boje budou mít z našich tenistů jen Zdeňka Koláře, v ženském turnaji bude česká stopa mnohem bohatší.
Do kvalifikačního síta, které odstartuje v pondělí 12. ledna, zasáhne sedm českých tenistek. Mezi nasazenými by měly být Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová a o hlavní los na úvodním grandslamu sezony se porvou také Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová. Více informací najdete v článku.
Návrat bývalé finalistky
Kvalifikace blížícího se Australian Open bude také ve znamení velkého návratu. Jennifer Bradyová odehrála poslední soutěžní zápas v říjnu 2023. Bývalá světová třináctka momentálně nefiguruje ve světovém pořadí, ale využije chráněný žebříček.
Australian Open se naposledy zúčastnila v roce 2021, kdy senzačně došla až do finále a vyřadila mimo jiné Karolínu Muchovou v semifinále. Nad její síly byla v souboji o titul Naomi Ósakaová. Právě od sezony 2021 řešila neustálé zdravotní potíže a loni v lednu podstoupila operaci kolene.
Kyrgios stále chybí
Účast Nicka Kyrgiose na domácím grandslamu je zatím velkým otazníkem. Australský bouřlivák, který v poslední době skoro vůbec nehrál a měl různé zdravotní potíže, dosud nedostal divokou kartu do hlavní soutěže a ani do kvalifikace. Očekává se nicméně, že volnou vstupenku do Melbourne Parku obdrží, pokud bude stoprocentně fit.
Právě zdravotní kondice je zřejmě tím důvodem, proč pořadatelé s divokou kartou váhají. Kyrgios nicméně uvedl, že by na Australian Open rád startoval. Poslední soutěžní zápas odehrál letos v březnu v Miami a novou sezonu má zahájit na začátku ledna v Brisbane.
Syn legendy má divokou kartu
Jedním z nejvíce sledovaných domácích hráčů bude Cruz Hewitt. Sedmnáctiletý talent znovu po roce dostal divokou kartu do kvalifikace. Syn bývalé světové jedničky a dvojnásobného grandslamového šampiona Lleytona Hewitta účinkoval v kvalifikaci už loni a prohrál v prvním kole s Nikolozem Basilašvilim.
Momentálně 735. hráč světového hodnocení bude s největší pravděpodobností žebříčkově nejníže postaveným účastníkem kvalifikace. Na Australian Open se zúčastní i juniorské soutěže, v pořadí chlapců mu patří 70. pozice.
Grandslamová šampionka
Stejně jako Bradyová využije chráněný žebříček pro start v kvalifikaci Australian Open také další hvězdná Američanka. A sice grandslamová šampionka Sloane Stephensová. Vítězka US Open má však katastrofální formu a prohrála už 12 zápasů v řadě. Poslední vítězství slavila loni ve Wimbledonu.
Semifinalistka ročníku 2013 se teď nachází mimo první tisícovku žebříčku. Australský major hrála i loni a skončila v prvním kole na raketě obhájkyně titulu a pozdější finalistky Aryny Sabalenkové. Mezi další zajímavá jména v kvalifikaci Australian Open 2026 patří Katie Boulterová, Taylor Townsendová, Anastasija Sevastovová.
