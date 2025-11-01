Kometa sezony Mboková otočila kanadské derby a zahraje si své druhé finále
Mboková - Fernandezová 2:6, 6:3, 6:2
Mboková v srpnu šokovala tenisový svět svým triumfem na Masters v Montrealu, kde zvládla tři ze sedmi zápasů otočit po ztrátě prvního setu, v semifinále navíc odvrátila mečbol proti Jeleně Rybakinové.
Podobný scénář se opakuje i v Hongkongu – devatenáctiletá Kanaďanka vyhrála tři ze čtyř zápasů poté, co přišla o úvodní set. Ve druhém kole navíc otočila duel s Alexandrou Ealovou, v němž ve třetí sadě prohrávala už 1:4.
Proti Fernandezové, šampionce z roku 2023, která do semifinále prošla bez ztráty setu, Mboková znovu ukázala psychickou odolnost. Duel dvou Kanaďanek se lámal na začátku druhého setu, kdy si Fernandezová za stavu 2:1 nechala ošetřit pravé stehno.
Do té doby měla zápas jasně pod kontrolou – vyhrála osm z prvních devíti gemů díky agresivní hře na síti a přesným úderům od základní čáry. Mboková se dlouho jen těžko dostávala do tempa, často chybovala, především z bekhendu. V úvodní sadě nasbírala čtrnáct nevynucených chyb.
Do druhého setu ale nastoupila úplně jiná Mboková. Výrazně zlepšila první servis – zatímco v úvodní sadě měla úspěšnost 58 %, ve druhém a třetím setu trefila 34 ze 40 prvních podání a už ani jednou o podání nepřišla.
S rostoucí jistotou na servisu přidala i skvělou defenzivu, kterou potvrdila vítězným forhendem z běhu při zisku prvního brejku v rozhodujícím setu. Nakonec vyhrála jedenáct z posledních čtrnácti gemů zápasu.
Fernandezová se sice po ošetření dál snažila o aktivní hru na síti, ale postupně ztrácela přesnost i energii. V závěru zápasu ji zradil servis – utkání uzavřela svou druhou dvojchybou a Mboková se mohla radovat z dalšího cenného obratu i postupu do finále.
