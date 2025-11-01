Kometa sezony Mboková otočila kanadské derby a zahraje si své druhé finále

DNES, 11:48
Aktuality 1
WTA HONGKONG - Třetí nasazená Victoria Mboková (19) zvládla čistě kanadský semifinálový souboj na turnaji v Hongkongu. Po obratu porazila druhou nasazenou Leylah Fernandezovou (23) po setech 2:6, 6:3, 6:2 a postoupila do svého druhého finále na okruhu WTA v letošní sezoně. O titul se utká s Cristinou Bucsaovou (27), která za pouhých 57 minut porazila pátou nasazenou Mayu Jointovou (19) 6:3, 6:1 a probojovala se tak do svého prvního finále v kariéře.
Profily hráčů
Fernandez Leylah
Mboko Victoria
Victoria Mboková slaví postup do finále turnaje v Hongkongu (@ expher Images / ddp USA / Profimedia)

Mboková - Fernandezová 2:6, 6:3, 6:2

Mboková v srpnu šokovala tenisový svět svým triumfem na Masters v Montrealu, kde zvládla tři ze sedmi zápasů otočit po ztrátě prvního setu, v semifinále navíc odvrátila mečbol proti Jeleně Rybakinové.

Podobný scénář se opakuje i v Hongkongu – devatenáctiletá Kanaďanka vyhrála tři ze čtyř zápasů poté, co přišla o úvodní set. Ve druhém kole navíc otočila duel s Alexandrou Ealovou, v němž ve třetí sadě prohrávala už 1:4.

Proti Fernandezové, šampionce z roku 2023, která do semifinále prošla bez ztráty setu, Mboková znovu ukázala psychickou odolnost. Duel dvou Kanaďanek se lámal na začátku druhého setu, kdy si Fernandezová za stavu 2:1 nechala ošetřit pravé stehno.

Do té doby měla zápas jasně pod kontrolou – vyhrála osm z prvních devíti gemů díky agresivní hře na síti a přesným úderům od základní čáry. Mboková se dlouho jen těžko dostávala do tempa, často chybovala, především z bekhendu. V úvodní sadě nasbírala čtrnáct nevynucených chyb.

Do druhého setu ale nastoupila úplně jiná Mboková. Výrazně zlepšila první servis – zatímco v úvodní sadě měla úspěšnost 58 %, ve druhém a třetím setu trefila 34 ze 40 prvních podání a už ani jednou o podání nepřišla.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

S rostoucí jistotou na servisu přidala i skvělou defenzivu, kterou potvrdila vítězným forhendem z běhu při zisku prvního brejku v rozhodujícím setu. Nakonec vyhrála jedenáct z posledních čtrnácti gemů zápasu.

Fernandezová se sice po ošetření dál snažila o aktivní hru na síti, ale postupně ztrácela přesnost i energii. V závěru zápasu ji zradil servis – utkání uzavřela svou druhou dvojchybou a Mboková se mohla radovat z dalšího cenného obratu i postupu do finále.

Výsledky turnaje WTA 250 v Hongkongu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
hanz
01.11.2025 12:08
Jo, Mboko je jedna z hráček, která umí z minima vytěžit maximum.... povedou se jí dva turnaje... z obou odejde s trofejema (španělskou Buchtičku už jsem před finále odepsal)... zato naše to maj jinak... ve finále poslušné odevzdání trofejí soupeřkám... Kohopak si asi budou lidé pamatovat víc?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist