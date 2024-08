Konzervativní léčba nepomohla, bez bolesti už ani nechodila. Martincová je po operaci kolena

Tereza Martincová (29) poprvé od roku 2016 neodletí do New Yorku a bude chybět na US Open, po němž loni tři měsíce nehrála vinou problémů s pravým zápěstím. Letos přijde minimálně o velkou část závěru sezony včetně posledního grandslamu roku kvůli operaci pravého kolena, s nímž dlouhodobě marně laborovala.

Tereza Martincová (© Profimedia)