Kordova vítězná tečka. Ve finále turnaje v Delray Beach srazil Paula a slaví třetí titul

VČERA, 23:58
ATP DELRAY BEACH - Parádní tažení turnajem v Delray Beach završil Sebastian Korda (25) vítězně. Ve finálovém zápase si poradil s krajanem Tommym Paulem (28) ve dvou setech 6:4, 6:3 a připsal si svůj třetí turnajový titul v kariéře. V žebříčku se posune ze současného 50. místa na 37. příčku.
Sebastian Korda ovládl turnaj v Delray Beach (@ Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

Paul – Korda 4:6, 3:6

Korda vstupoval do zápasu s Paulem s vědomím, že ze sedmi vzájemných zápasů zvítězil hned v pěti případech. Na své cestě do finále přišel syn české legendy Petra Kordy o jediný set a své sebevědomí ukazoval od úvodních míčů.

V prvním setu zápasu naprosto jasně dominovali hráči na podání. Až do stavu 5:4 pro Kordu se returnující tenisté ani nepřiblížili možnosti prolomit soupeřovo podání. V desáté hře tuto příležitost dostal rodák z Bradentonu a využil ji dokonale. Korda proměnil hned svůj první brejkbol a zároveň setbol a první sadu tak získal za 33 minut poměrem 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhé dějství však začal Korda špatně, když přišel hned o úvodní servis. Paul, kterému v žebříčku patří 24. příčka, však velkou šanci jít do trháku nevyužil. I on okamžitě přišel o podání a bylo vyrovnáno – 1:1.

Korda postupem času získával ve výměnách navrch, jeho soupeř mu čím dál častěji pomáhal nevynucenými chybami, což se ukázalo i ve čtvrté hře, kdy tenista s českými kořeny podruhé ve druhém setu uspěl na příjmu, brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 4:1.

Paul ani přes mizerně se vyvíjející zápas duel nezabalil. Za stavu 3:5 ze svého pohledu se dostal na returnu do vedení 40:0, ani tento stav ale využít nedokázal. Korda dokázal skóre dorovnat, vzápětí odvrátil i čtvrtý brejkbol, sám naopak proměnil druhý mečbol a po hodině a 23 minutách se mohl radovat z cenné výhry 6:4, 6:3.

Kordovým maximem v žebříčku zůstává 15. příčka ze sezony 2024. Své předcházející dva tituly získal v roce 2021 v Parmě na antuce a druhý o tři roky později na tvrdém povrchu ve Washingtonu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
