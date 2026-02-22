Kordova vítězná tečka. Ve finále turnaje v Delray Beach srazil Paula a slaví třetí titul
Paul – Korda 4:6, 3:6
Korda vstupoval do zápasu s Paulem s vědomím, že ze sedmi vzájemných zápasů zvítězil hned v pěti případech. Na své cestě do finále přišel syn české legendy Petra Kordy o jediný set a své sebevědomí ukazoval od úvodních míčů.
V prvním setu zápasu naprosto jasně dominovali hráči na podání. Až do stavu 5:4 pro Kordu se returnující tenisté ani nepřiblížili možnosti prolomit soupeřovo podání. V desáté hře tuto příležitost dostal rodák z Bradentonu a využil ji dokonale. Korda proměnil hned svůj první brejkbol a zároveň setbol a první sadu tak získal za 33 minut poměrem 6:4.
Druhé dějství však začal Korda špatně, když přišel hned o úvodní servis. Paul, kterému v žebříčku patří 24. příčka, však velkou šanci jít do trháku nevyužil. I on okamžitě přišel o podání a bylo vyrovnáno – 1:1.
Korda postupem času získával ve výměnách navrch, jeho soupeř mu čím dál častěji pomáhal nevynucenými chybami, což se ukázalo i ve čtvrté hře, kdy tenista s českými kořeny podruhé ve druhém setu uspěl na příjmu, brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 4:1.
Paul ani přes mizerně se vyvíjející zápas duel nezabalil. Za stavu 3:5 ze svého pohledu se dostal na returnu do vedení 40:0, ani tento stav ale využít nedokázal. Korda dokázal skóre dorovnat, vzápětí odvrátil i čtvrtý brejkbol, sám naopak proměnil druhý mečbol a po hodině a 23 minutách se mohl radovat z cenné výhry 6:4, 6:3.
Kordovým maximem v žebříčku zůstává 15. příčka ze sezony 2024. Své předcházející dva tituly získal v roce 2021 v Parmě na antuce a druhý o tři roky později na tvrdém povrchu ve Washingtonu.
Výsledky turnaje ATP 250 v Delray Beach
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře