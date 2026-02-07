Krejčíková a Siniaková opět spolu! V Dauhá vyfasovaly těžké soupeřky hned na úvod
Na konci sezony 2023 ukončily Krejčíková a Siniaková veleúspěšnou spolupráci. Od té doby ale jeden z nejlepších deblových párů v tenisové historii odehrál pár turnajů a byl opět velmi úspěšný. Předloni společně kralovaly na domácím Livesport Prague Open a loni se radovaly z triumfu v Soulu.
Češky, které získaly dohromady sedm grandslamových trofejí a dlouho této disciplíně vládly, znovu spojí síly na probíhajícím turnaji WTA 1000 v Dauhá. Ačkoli je Siniaková světovou dvojkou, nebudou mezi nasazenými. Krejčíkové totiž patří v deblovém žebříčku až 70. pozice.
Hned v prvním kole se tak budou muset vypořádat s jedním z nejlepších párů v pavouku. A sice nasazenými šestkami Asiou Muhammadovou a Erin Routliffeovou. Američanka s Novozélanďankou loni ovládly akci této kategorie v Cincinnati.
V pavouku najdeme ještě tři české tenistky. A los k nim nebyl zrovna milosrdný. Linda Nosková s Terezou Valentovou totiž v prvním kole vyzvou krajanku Marii Bouzkovou, která spojí síly s ruskou hráčkou Ljudmilou Samsonovovou.
Čtyři nejvýše nasazené dvojice mají v úvodním kole volno. Turnajovými jedničkami jsou Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou. Italky budou v katarské metropoli obhajovat loňský triumf.
