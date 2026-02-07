Krejčíková a Siniaková opět spolu! V Dauhá vyfasovaly těžké soupeřky hned na úvod

DNES, 10:00
Aktuality 5
Barbora Krejčíková (30) a Kateřina Siniaková (29) se rozhodly hrát společně čtyřhru na prvním letošním podniku série WTA 1000 v katarském Dauhá. Ačkoli je Siniaková světovou dvojkou v deblovém žebříčku, není české duo mezi nasazenými a bude se muset hned v prvním kole vypořádat s velmi těžkou překážkou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková loni společně kralovaly v Soulu (© CHUNG SUNG-JUN / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Na konci sezony 2023 ukončily Krejčíková a Siniaková veleúspěšnou spolupráci. Od té doby ale jeden z nejlepších deblových párů v tenisové historii odehrál pár turnajů a byl opět velmi úspěšný. Předloni společně kralovaly na domácím Livesport Prague Open a loni se radovaly z triumfu v Soulu.

Češky, které získaly dohromady sedm grandslamových trofejí a dlouho této disciplíně vládly, znovu spojí síly na probíhajícím turnaji WTA 1000 v Dauhá. Ačkoli je Siniaková světovou dvojkou, nebudou mezi nasazenými. Krejčíkové totiž patří v deblovém žebříčku až 70. pozice.

Hned v prvním kole se tak budou muset vypořádat s jedním z nejlepších párů v pavouku. A sice nasazenými šestkami Asiou Muhammadovou a Erin Routliffeovou. Američanka s Novozélanďankou loni ovládly akci této kategorie v Cincinnati.

V pavouku najdeme ještě tři české tenistky. A los k nim nebyl zrovna milosrdný. Linda Nosková s Terezou Valentovou totiž v prvním kole vyzvou krajanku Marii Bouzkovou, která spojí síly s ruskou hráčkou Ljudmilou Samsonovovou.

Čtyři nejvýše nasazené dvojice mají v úvodním kole volno. Turnajovými jedničkami jsou Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou. Italky budou v katarské metropoli obhajovat loňský triumf.

Kompletní los

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
drabona
07.02.2026 11:09
Tato dvojice je nepřehlédnutelná, konečně přišly na to, nejlépe mohou hrát jen spolu.
Myslím,že i situace kolem jejich singlů se uklidní,.....
Reagovat
The_Punisher
07.02.2026 11:09
Já jsem rád jen za ten fakt, že spolu hrají
Reagovat
tommr
07.02.2026 11:02
Na jednu stranu je to dobrá zpráva ale na druhou stranu se obávám že pokud s někým brzo neprohrajou tak Bára z turnaje zase odstoupí ...
Reagovat
JLi
07.02.2026 11:13
... pravděpodobně před finále.
Reagovat
JLi
07.02.2026 10:09
Reagovat

