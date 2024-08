Krejčíková: Odpočinula jsem si a teď už se těším, až budu zase hrát

Wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková se cítí před pondělním startem US Open odpočatá, pomohla jí třítýdenní pauza po olympijských hrách v Paříži. Přestože před posledním grandslamem sezony neodehrála v létě na betonovém povrchu jediný soutěžní zápas, na tiskové konferenci věřila, že bude dobře připravená. V prvním kole ji čeká Španělka Marina Bassolsová.

"Cítím se dobře. Po Wimbledonu a olympiádě jsem si potřebovala trochu odpočinout. Bylo to složité období, hodně zápasů a změn povrchů. Po Wimbledonu jsem měla i spoustu povinností," řekla Krejčíková, která bude v New Yorku plnit roli turnajové osmičky. "Vzala jsem si pár dní volna a poté začala trénovat. Už se těším, až budu v pondělí hrát," doplnila.

Osmadvacetiletá Krejčíková získala v červenci ve Wimbledonu druhý grandslamový titul ve dvouhře. Před třemi lety triumfovala také na Roland Garros.

"Těžko oba tituly porovnat, ale po French Open jsem neměla tolik povinností jako teď ve Wimbledonu. Viděla jsem v Česku spoustu lidí, dělala hodně rozhovorů, focení a dalších věcí. Musím si dávat pozor a přistupovat rozumně k tomu co, kdy a jak plánuji. Užívala jsem si to, ale také mi to vzalo spoustu sil. Pořád se snažím přijít na to, jak to spojit vše dohromady a najít správnou rovnováhu," uvedla tenistka.

Vzpomínala na wimbledonský bál šampionů, kde tancovala s vítězem mužské dvouhry Carlosem Alcarazem, a věří, že jí titul z All England Clubu dodá klid i do US Open.

"Určitě se cítím víc v pohodě než předtím, protože sezona do té doby neprobíhala dobře. Jsem perfekcionalistka, takže chci být stále lepší. Před Wimbledonem jsem měla spoustu pochybností a věci nešly, jak bych si přála. Po Wimbledonu jsem si ale řekla, ať už o sobě nepochybuju, protože k tomu nejsou důvody," podotkla Krejčíková.

Zatímco některé její soupeřky absolvovaly před US Open turnaje v USA nebo Mexiku, Krejčíková odehrála poslední zápasy před více než třemi týdny na olympijských hrách v Paříži. Tam prohrála ve čtvrtfinále se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou, ve stejné fázi skončila také ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou.

V 1. kole US Open narazí na španělskou kvalifikantku Bassolsovou, s níž se utká poprvé. "Nevím, jak na tom jsem. Každý den ale tvrdě pracuji a snažím se hrát tréninkové zápasy. Dělám vše pro to, abych byla připravená," řekla Krejčíková. "První zápasy jsou vždy ty nejtěžší. Snažím se na tedy na ně soustředit, připravit se na ně a chci v pondělí předvést svůj nejlepší tenis," dodala.