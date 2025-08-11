Krejčíková se proti Svitolinové postarala o překvapení. Muchová potřebovala dva tie-breaky
Svitolinová – Krejčíková 6:2, 4:6, 3:6
Barbora Krejčíková do zápasu druhého kola na turnaji v Cincinnati nevstoupila nejlépe. Proti Elině Svitolinové si prohrála úvodní game na servisu a po dalším zaváhání prohrávala už 1:5. Sadu sice soupeřce nedovolila dopodávat a snížila, následně ale potřetí přišla o vlastní podání.
Ve druhém dějství česká hráčka zabrala a za stavu 3:3 si připsala klíčový brejk. Tři šance v řadě ještě nevyužila, čtvrtou už proměnit dokázala. Vedení zvládla udržet, do konce sady už si neprohrála servis a srovnala na 1:1 na sety.
V rozhodujícím setu už hrála sebevědoměji a soupeřku tlačila od prvního míčku. Podání Ukrajince sebrala hned ve třetí hře a šla do vedení. V osmé hře vítěznou smečí odvrátila brejkbol a v následujícím gamu utkání uzavřela.
Krejčíková, která do sezony kvůli zranění zad naskočila až v půlce května, se dlouho nemohla dostat do formy. Výhra nad Svitolinovou je pro ni největším skalpem od návratu. Ve třetím kole se utká s domácí teenagerkou Ivou Jovičovou, která vyřadila další Češku Lindu Noskovou.
Češka loni na zdejší tisícovce nehrála. Při předchozích dvou startech v Ohiu pokaždé ztroskotala už v prvním kole. Letos má našlápnuto k zopakování čtyři roky starého čtvrtfinále.
Muchová – Garciaová 7:6, 7:6
Karolína Muchová začala svůj první letošní zápas v Cincinnati proti divoké kartě Caroline Garciaové úspěchem na příjmu. Náskok brejku si udržela pouze do osmé hry, ve které předvedla nepovedený game při vlastním podání a nechala soupeřku srovnat. Sada dospěla do zkrácené hry, ve které Češka od stavu 3:3 získala čtyři míčky v řadě a tím i první sadu.
Ve druhém setu ztratila jako první servis favoritky, ztrátu 0:2 však rychle smazala. V desáté hře se při podání Francouzky dostala postupně ke třem mečbolům. Ani jeden ale nevyužila a rozhodnout musel znovu tie-break. V něm Muchová naprosto dominovala, neztratila ani jeden míček a postoupila do třetího kola.
Francouzce oplatila porážku z jediného předchozího střetnutí před dvěma lety v Dauhá, kde s ní prohrála po třísetové bitvě. V dalším zápase vyzve 11. nasazená její krajanku Varvaru Gračovovou, která v Ohiu vyhrála i s kvalifikací už čtyři zápasy. Vyřadila i grandslamovou šampionku Sofii Keninovou.
Muchové se od konce února vůbec nedaří. Musela vynechat antukové podniky před Roland Garros, na trávě vyhrála jen jediný zápas a stále čeká na první čtvrtfinále od turnaje v Dubaji, kde padla až v boji o finále.
Česká hráčka před dvěma lety v Ohiu bojovala o titul a padla až s domácí hvězdou Coco Gauffovou. Na Američanku nestačila ani ve svém druhém finále na tisícovkách loni v říjnu v Pekingu. Loni zde skončila již ve druhém kole na další domácí hráčce Jessice Pegulaové.
Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 1000 v Cincinnati
