Krejčíková se v Ningbu protrápila k výhře nad outsiderkou, Muchová naopak dominovala

WTA NINGBO - Barbora Krejčíková (28) navzdory slabšímu výkonu úspěšně vstoupila do pětistovky v čínském Ningbu. Úřadující wimbledonská šampionka a nasazená čtyřka, která se na začátku listopadu představí na Turnaji mistryň, se protrápila k vítězství 7:6, 6:3 nad lucky loserem a až 261. hráčkou světového pořadí Ye-Xin Ma (25). Do čtvrtfinále prošla i Karolína Muchová (28), jež si poradila suverénně 6:2, 6:1 s další šťastnou poraženou z kvalifikace Jaqueline Cristianovou (26).

Ye-Xin Ma – Krejčíková 6:7, 3:6

Barbora Krejčíková se odhlásila z blížící se pětistovky v Tokiu a poslední šanci vyladit formu před cestou na Turnaj mistryň do Rijádu má na akci stejné kategorie v čínském Ningbu. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře ovšem nezačala vůbec přesvědčivým výkonem.

V úvodním zápase se dvě hodiny trápila s domácím lucky loserem a až 261. ženou světového pořadí Ye-Xin Ma. Po solidním vstupu v podobě vedení 2:0 začala kupit nevynucené chyby, a dokonce musela za stavu 5:6 returnovat na udržení se v setu. Česká favoritka uspěla a v tie-breaku díky aktivní hře čtyřmi body v řadě otočila manko 3:5.

Rovněž ve druhé sadě byla Krejčíková jasně aktivnější, ale zároveň mnohem více chybující hráčkou na kurtu. Stejně jako v předchozím setu ztratila náskok 2:0. V tomto dějství však předvedla sérii čtyř získaných gamů a od stavu 2:3 už dominovala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Krejčíková po několika protrápených měsících způsobených zdravotními problémy a slabší výkonností znovu nastartovala svou kariéru šokujícím triumfem ve Wimbledonu. V červenci zaznamenala sérii 10 vítězství, ovšem po skončení olympiády v Paříži zvládla před cestou do Ningba jen jeden ze čtyř duelů a do čínského města přijela se šňůrou tří nezdarů proti jasným outsiderkám.

Ve svém debutu v tomto dějišti bude pokračovat čtvrtfinálovým soubojem s Mirrou Andrejevovou. S ruskou kometou má negativní bilanci 1:2 a porazila ji až v posledním střetnutí letos v osmifinále Australian Open. Krejčíková odehrála v aktuální sezoně pět čtvrtfinálových utkání a do další fáze prošla pouze ve Wimbledonu.

Muchová – Cristianová 6:2, 6:1

Karolína Muchová, která začínala v Ningbu od prvního kola, si naopak poradila se svou soupeřkou suverénně. Bývalá světová osmička potkala potřetí v kariéře a znovu po pár týdnech Jaqueline Cristianovou a i tentokrát zvítězila po jednoznačném průběhu.

V první sadě získala úvodní čtyři gamy, ztratila jen pět bodů na vlastním podání a nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě. V následujícím dějství sice nepotvrdila brejk z úvodního gamu, nicméně pak předvedla sérii pěti vyhraných her a rumunskou outsiderku už k ničemu nepustila.

Bývalá finalistka French Open se těsně před Wimbledonem vrátila po devítiměsíční pauze způsobené zraněním zápěstí. Přesto dokázala uhrát finále na antuce v Palermu, obhájit semifinále na US Open, dojít do závěrečného kola na čínské tisícovce v Pekingu a už popáté v sezoně postoupit do čtvrtfinále. Z posledních 15 duelů má skvělou bilanci 13:2.

Před cestou do Ningba dala přednost odpočinku a odhlásila se z druhého čínského podniku WTA 1000 ve Wuhanu. Při svém debutu v Ningbu zatím prochází turnajem bez ztráty setu a ve čtvrtfinále vyzve nasazenou sedmičku Annu Kalinskou, kterou porazila v roce 2018 na okruhu ITF i na US Open 2020.

Čtvrtfinálové zápasy v horní polovině pavouka obstarají Beatriz Haddadová Maiaová s Paulou Badosaovou a Darja Kasatkinová s Julií Putincevovou.



Výsledky turnaje WTA 500 v Ningbu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.