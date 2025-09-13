Krejčíkovou možná čeká české derby. V Soulu může potkat Šwiatekovou i Raducanuovou

Barbora Krejčíková (29) zná los na turnaji kategorie WTA 500 v Soulu, ovšem na jméno první soupeřky stále čeká. V jihokorejské metropoli by klidně mohla začít proti jedné ze svých krajanek a pak postupně vyzvat grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou a nasazenou jedničku a majitelku šesti grandslamových trofejí Igu Šwiatekovou.
Barbora Krejčíková zná los na turnaji v Soulu (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Krejčíková je v tuto chvíli jedinou českou tenistkou, která bude s jistotou startovat v hlavní soutěži. V prvním kole bude čelit soupeřce z kvalifikace. A tou může být Kateřina Siniaková, nebo Linda Fruhvirtová.

Siniaková, s níž bude hrát na pětistovce v jihokorejské metropoli deblovou soutěž, i Fruhvirtová se totiž bez ztráty setu probojovaly do nedělního finále kvalifikačních bojů.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Krejčíková, která absolvuje první turnaj po čtvrtfinálové účasti na US Open, se momentálně nachází až na 40. místě žebříčku a nevešla se mezi nasazenou osmičku.

Už ve druhém kole tedy může potkat jednu z nasazených hráček. A sice bývalou vítězku US Open Raducanuovou, pokud britská hvězda zvládne souboj s Jaqueline Cristianovou. Ještě těžší může být čtvrtfinále, do nějž se s největší pravděpodobností dostane nasazená jednička a největší favoritka Šwiateková.

V opačné polovině pavouka jsou z nasazených Diana Šnajderová, Darja Kasatkinová, obhájkyně titulu Beatriz Haddadová Maiaová a Jekatěrina Alexandrovová.

Siniaková se oklepala ze šokující porážky, Fruhvirtová se trápila s hráčkou šesté stovky

Ondřej Jirásek
Amadeus1
13.09.2025 14:20
Ma ve své části pavouka pšonku? Super! Baruna na ni umí, kez by na ten zapas doslo.
com
13.09.2025 14:10
A ve čtyřhre si to Siniačka s Big4kouKrejčou rozdá proti Blinkovové, snad nebudeme blít také smile
Mony
13.09.2025 14:55
Já si tedy raději bryndák beru
tommr
13.09.2025 15:12
KrejSi musí vyhrát celej turnaj jinak to bude velký zklamání ...
Preview.lover
13.09.2025 15:49
To by vrátilo Siniakovou na post jedničky, zůstala by tam do konce turnaje ve Wuhanu (TT tam loni nehrála a Siniaková byla v SF) a v historických tabulkách by se dostala na třetí místo v počtu týdnů na vrcholu žebříčku
