Křik, pláč a odchod á la Medveděv. Collinsová těžce nesla derby, věci jí sbalila soupeřka

DNES, 21:53
Aktuality 12
WTA MASTERS CINCINNATI - Danielle Collinsová (31) psychicky vůbec nezvládla derby prvního kola s Taylor Townsendovou (29) na podniku WTA 1000 v Cincinnati. Jeden ze šlágrů pátečního programu ztratila poměrem 4:6, 6:7 a už během tie-breaku křičela na svůj tým a brečela. Po porážce předvedla podobný odchod jako nedávno Daniil Medveděv a na kurtu nechala všechny věci.
Danielle Collinsová prohrála derby v Cincinnati (© JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Collinsová – Townsendová 4:6, 6:7

Už krátce před koncem utkání Collinsová nezvládala své emoce. "Proč se mi tohle děje?" křičela v slzách směrem ke svému týmu. Není jasné, o čem Američanka mluvila. Spekuluje se o možném zdravotním problému, kterých řešila v minulosti hromadu.

Právě kvůli častým zraněním chtěla už v loňském roce ukončit kariéru. Ale po pravděpodobně nejlepší sezoně se rozhodla ještě pokračovat. Letos se jí naopak vůbec nedaří a dá se očekávat, že konec tentokrát opravdu přijde.

Collinsová nakonec zkrácenou hru prohrála jednoznačně 2:7 a musela kousat další porážku. Už třináctou v letošní sezoně z 28 odehraných zápasů. S krajankou Townsendovou se poté u sítě objala a popřála jí hodně štěstí do dalšího průběhu turnaje.

Její odchod z kurtu by byl ještě před několika dny ojedinělý. Collinsová hodila raketu k lavičce a rovnou si to namířila pryč z kurtu. Přesně takto reagoval Medveděv před pár dny po porážce s obhájcem titulu Alexeiem Popyrinem na Masters v Torontu.

V tomto případě přispěchala na pomoc vítězka Townsendová. Věci Collinsové sbalila a předala je jejímu týmu. Další soupeřkou deblové parťačky Kateřiny Siniakové bude nasazená třináctka Ljudmila Samsonovová.

Nevídaný odchod. Naštvaný Medveděv nechal na kurtu všechny věci a prostě zmizel

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

12
PTP
08.08.2025 22:20
Trocha hiphopu pro Western and Southern Open :

Jó Jižák Jižák město snů
my žijem tu už spoustu dnů,
beton je tady a beton je i tam,
všechno je na beton a každej fandí nám.

Holky co známe sou vážně dobrý,
maj na hlavě vlasy a uměj to prý.

My tu žijem na Jižáku,
kluci co spolu držej páku,
Beník, Alca, Jenda a taky kápo Méďa kterej už brzo přijde z lapáku.
Trojchyba_Mat
08.08.2025 22:22
pantera1
08.08.2025 22:31
Já bych to možná hodila aji do Country . Ať máme změnu

"Cítil si někdy jižní noc
Volnou jako vánek
Nezmiňujíc stromy
Pískavé melodie které znáš a miluješ tak
Jižní noci
Stejně dobré i když zavřeš oči
Omlouvám se
Každému kdo může pravdivě říct
Že našel lepší cestu"

Glenn Campbell
Southern nights
Trojchyba_Mat
08.08.2025 22:37
subaru
08.08.2025 22:17
Jste neviděli, že je nemocná, nemohla ani chodit a servis žákovský
alcaraz.dva
08.08.2025 22:09
U sítě objala, poprala a..požádala o službu
Kandinsky1
08.08.2025 22:07
Ta blbka asi neslyšela to o opakovaném vtipu co.
Trojchyba_Mat
08.08.2025 21:55
Daniil, udavač trendů
pantera1
08.08.2025 22:21
Možná se rýsuje nová pracovní pozice Medveděv bag servis. Nosiči raket a věcí budou mít plné ruce práce, jak to tak vypadá.
Trojchyba_Mat
08.08.2025 22:21
PTP
08.08.2025 22:28
Troublemaker potřebuje k sobě pana Wolfa, co řeší problémy.
PTP
08.08.2025 22:31
Medvědovi odnesou, Gauffové přinesou...
