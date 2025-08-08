Křik, pláč a odchod á la Medveděv. Collinsová těžce nesla derby, věci jí sbalila soupeřka
Collinsová – Townsendová 4:6, 6:7
Už krátce před koncem utkání Collinsová nezvládala své emoce. "Proč se mi tohle děje?" křičela v slzách směrem ke svému týmu. Není jasné, o čem Američanka mluvila. Spekuluje se o možném zdravotním problému, kterých řešila v minulosti hromadu.
Právě kvůli častým zraněním chtěla už v loňském roce ukončit kariéru. Ale po pravděpodobně nejlepší sezoně se rozhodla ještě pokračovat. Letos se jí naopak vůbec nedaří a dá se očekávat, že konec tentokrát opravdu přijde.
Collinsová nakonec zkrácenou hru prohrála jednoznačně 2:7 a musela kousat další porážku. Už třináctou v letošní sezoně z 28 odehraných zápasů. S krajankou Townsendovou se poté u sítě objala a popřála jí hodně štěstí do dalšího průběhu turnaje.
Její odchod z kurtu by byl ještě před několika dny ojedinělý. Collinsová hodila raketu k lavičce a rovnou si to namířila pryč z kurtu. Přesně takto reagoval Medveděv před pár dny po porážce s obhájcem titulu Alexeiem Popyrinem na Masters v Torontu.
V tomto případě přispěchala na pomoc vítězka Townsendová. Věci Collinsové sbalila a předala je jejímu týmu. Další soupeřkou deblové parťačky Kateřiny Siniakové bude nasazená třináctka Ljudmila Samsonovová.
Nevídaný odchod. Naštvaný Medveděv nechal na kurtu všechny věci a prostě zmizel
