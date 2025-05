Krok od splněného snu. Valentová na French Open dál dominuje a porve se o hlavní soutěž

18:37

Zverev nebyl stoprocentně fit

Alexander Zverev je pyšný na to, že ve středu odehrál utkání druhého kola na domácí pětistovce v Hamburku. A to i přes těsnou a nečekanou porážku s Alexandrem Müllerem. Trojnásobný grandslamový finalista byl totiž dle vlastních slov v takovém stavu, ve kterém by nastoupili pouze dva hráči. "Jsem jedním z nich a jsem na to hrdý," uvedl na tiskové konferenci. Více informací najdete v článku.