Krutý konec. Nouza sahal po semifinále French Open, s parťákem neproměnili mečboly
Nouza/Oberleitner – Bolelli/Vavassori 7:6, 1:6, 6:7
Postupem do čtvrtfinále na French Open vyrovnal Nouza své kariérní maximum na grandslamech. Na letošním Australian Open se s krajanem a bývalým parťákem Patrikem Riklem, kterého v osmifinále na probíhajícím turnaji vyřadil, nedostal. A ani v Paříži to nevyšlo, i když k senzaci moc nechybělo.
S novým parťákem Oberleitnerem z Rakouska po obrovské bitvě nestačil na favorizované nasazené pětky Bolelliho a Vavassoriho. Úvodní set snad už těsnější být nemohl. K vidění nebyl ani jeden brejkbol a česko-rakouský tandem urval tie-break poměrem 9:7.
Ve druhém dějství naopak Nouza s Oberleitnerem vůbec nestačili a uhráli jen jeden game. V rozhodující sadě však zase srovnali krok. Do stavu 5:5 se ovšem nedostali k žádnému brejkbolu a soupeři měli dvě šance. Zápas nakonec trval zhruba dvě a půl hodiny a musel být rozklíčován v super tie-breaku do 10 bodů.
V něm Nouza s Oberleitnerem začali luxusním náskokem 3:0 se dvěma minibrejky. Italové se však nevzdávali, okamžitě manko smazali a otočili na 7:4. Čech s Rakušanem ale ztrátu dohnali a měli za stavu 9:8 jako první mečbol, ale Vavassori v přestřelce neskutečným způsobem prohodil Nouzu.
Následně disponovali mečbolem italští protivníci a Nouza vynikající kombinací technického servisu a ostré smeče srovnal. Ani na druhý pokus se Nouza s Oberleitnerem nedočkali, když Vavassori na síti uklidil return českého tenisty. Napínavou koncovku nakonec ovládli poměrem 14:12 Italové, a to i díky pokažené smeči z rakety Oberleitnera za stavu 12:12.
Nouza s Oberleitnerem mohou každopádně letošní French Open opouštět s hlavou vztyčenou. Zaznamenali totiž skvělý výsledek a postup mezi osm nejlepších párů značí, že mají velký potenciál a mohou se dál společně zlepšovat.
Bolelli s Vavassorim, kteří letos kralovali v Rotterdamu a na turnajích Masters v Miami a Římě, budou v semifinále bojovat s nasazenými jedničkami Marcelem Granollersem a Horaciem Zeballosem, nebo Hugem Nysem a domácím Édouardem Rogerem-Vasselinem.
