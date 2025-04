Krutý los v Madridu: Fruhvirtová může hrát s Muchovou, Kvitová má šanci na první výhru

Na prestižní antukové tisícovce v Madridu se představí hned šest českých tenistek. Svoji soupeřku už zná Petra Kvitová (35), která se popere o první výhru po návratu. Linda Fruhvirtová (19) se pokusí vybojovat české derby s Karolínou Muchovou (28). Marie Bouzková (26) je v prvním kole favoritkou, naopak Kateřina Siniaková (28) bude v roli outsiderky. Linda Nosková (20) se vešla mezi nasazené a v prvním kole má volný los.

Linda Fruhvirtová obdržela od pořadatelů oblíbeného podniku v Madridu divokou kartu a pokusí se potvrdit dobrou formu, která se jí drží od úspěchu v Miami. Na úvod vyzve jednu z úspěšných kvalifikantek a v případném druhém kole může dojít na české derby proti Karolíně Muchové, která je turnajovou dvanáctkou. Ve stejné osmině pavouka je sedmnáctiletá ruská kometa Mirra Andrejevová.

Poprvé od turnaje v Miami se do akce zapojí Petra Kvitová, která se vrací po mateřské pauze. Ani jeden ze tří zápasů však vyhrát nedokázala a ve všech případech se loučila po těsné porážce. Na podnik v Madridu má coby trojnásobná šampionka skvělé vzpomínky a zdejší rychlejší podmínky jí vyhovují. S třemi tituly je nejúspěšnější hráčkou turnaje, žádná jiná tenistka zde netriumfovala tolikrát. Los byl k majitelce dvou wimbledonských titulů přívětivý. V prvním kole vyzve 80. hráčku světa Američanku Katie Volynetsovou.

Madrid WTA draw is out with a potential R16 between…



Swiatek and Ostapenko pic.twitter.com/Hlueb2y79O — José Morgado (@josemorgado) April 20, 2025

Linda Nosková se vešla mezi nasazené a jako 31. nejvýše postavená hráčka v pavouku má na úvod volno. Ve druhém kole by ji mohla vyzvat Rebecca Šramková, která nejdříve musí přejít přes kvalifikantku. V případném třetím kole by mohlo dojít na duel se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou. Pokud by Polka postoupila do osmifinále, mohla by znovu po týdnu čelit své nejméně oblíbené hráčce na okruhu Jeleně Ostapenkové, se kterou všech šest duelů prohrála.

Marie Bouzková se pokusí najít ztracenou formu proti Mexičance Renatě Zarazuaové, proti které oba předchozí duely vyhrála. Naposledy spolu však hrály v roce 2019, to ale nic nemění na tom, že bude česká tenistka favoritkou.

Nejtěžší los z českých tenistek má rozhodně Kateřina Siniaková. Ta bude čelit 40. hráčce světa Katie Boulterové. Britka toho v posledních měsících moc nenahrála a v posledním duelu během Billie Jean King Cupu neuspěla. Ani Siniaková se však od vystoupení v Miami na kurtech neobjevila.

Pavouk turnaje WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.