Krutý odchod nadějné Australanky. Rasismus, psychické problémy a konec ve 26 letech
Aiavaová tento týden na sociálních sítích zveřejnila ostrý dopis, v němž oznámila, že letošní sezóna bude její poslední a poté ukončí kariéru. Neodpustila si ani kritiku kultury uvnitř tohoto sportu, kterou označila za rasistickou, misogynní, homofobní a nepřátelskou. Také zpochybnila, zda oběti, které přinesla při cestě stát se profesionální sportovkyní, skutečně stály za to.
Australanka byla kdysi považována za velkou naději a přisuzoval se jí status budoucí hvězdy. V pouhých 17 letech dosáhla svého kariérního maxima, kterým je dosud na 147. místo. Stala se také první hráčkou narozenou po roce 2000, která vyhrála zápas v hlavní soutěži turnaje WTA, když porazila Bethanii Mattekovou-Sandsovou na domácí akci v Brisbane. Podle jejích slov to byl zásadní moment, který ji uvedl do světla reflektorů, což se negativně podepsalo na její psychice. Přiznala, že byla nepřipravená a nebezpečně naivní vůči důsledkům důvěřování špatným lidem.
Následujících pět let Aiavaová bojovala s psychickým zdravím. Loni odhalila, že jí v roce 2022 diagnostikovali hraniční poruchu osobnosti poté, co prodělala panické ataky a pokusila se o sebevraždu.
"Někdy jsem pokračovala, protože jsem cítila, že to dlužím nejen sobě, ale všem, kdo mi během kariéry pomáhali, a že se musím vrátit tam, kde bych měla být," svěřila se. "Jindy jsem pokračovala, protože jsem se bála začít znovu. Nevěděla jsem, kdo jsem mimo tenis a co je mou skutečnou vášní. Neustále jsem hledala něco, co mi přinese klid místo trápení. Jinými slovy, tenis byl můj toxický přítel."
Během loňského australského léta zažila krátké oživení, Poprvé v kariéře vyhrála zápas v hlavní soutěži na Australian Open a padla až ve druhém kole po třísetové bitvě s finalistkou z roku 2022 Danielle Collinsovou. V březnu 2025 se poté vyšplhala na 148. místo, tedy jen o jednu příčku za své kariérní maximum. Od té doby však začala znovu padat žebříčkem a nyní je až na 320. pozici.
Temná stránku bílého sportu
Ve svém dopise velmi hrubě kritizovala to, co se děje za tenisovou oponou. "Za bílými outfity a tradicemi se skrývá kultura, která je rasistická, misogynní, homofobní a nepřátelská vůči každému, kdo do ní nezapadá," nebrala si servítky Australanka. "Život není určen k tomu, abychom žili v utrpení nebo polovičatě. Mým konečným cílem je probouzet se každý den a upřímně říkat, že miluji to, co dělám – a myslím, že každý by měl mít tu možnost."
"Letos mi bude 26 a cítím se tak nějak pozadu za všemi ostatními, jako bych začínala od nuly," dodala. "Také se bojím. Ale to je lepší než žít život, který není v souladu s tím, kým jsem. Už nechci být neustále vystavována srovnávání s ostatními a ztrácet sama sebe."
Australanka se také drsně vyjádřila ke všem, kteří ji kdy urazili či shazovali za její postavu. Neodpustila si ani vzkaz pro sázkaře, kteří ji psali nenávistné zprávy či výhružky smrtí. V komentářích pod svým příspěvkem obdžela obrovskou podporu, mimo jiné od šampionky US Open 2017 Sloane Stephensové, a dopis zakončila slovy, že se těší na život vedený smyslem, kreativitou a vášní.
