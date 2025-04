Kvitová chce přežít antuku a rozbalit to na trávě. Věří, že i jedna výhra může pomoct

Petra Kvitová (35) si ani na oblíbené madridské antuce nepřipsala první výhru od návratu po mateřské pauze. Se třemi triumfy nejúspěšnější hráčka turnaje vstoupila do zápasu s Katie Volynetsovou (23) dobře a vedla 4:1. Postupně se ale její hra rozsypala a z centrálního kurtu Caja Mágica odešla s kanárem. Nejen o tom včera promluvila v pozápasovém rozhovoru pro CANAL+.

Petro, výsledek nevypadá moc hezky. Jak byste zápas proti Katie Volynetsové zhodnotila?

Bohužel ani hra nevypadala moc hezky. Bylo to opravdu velké trápení. Musím říct, že začátek jsem zvládla docela hezky, ale pak jsem měla pár gamů, kde to na mě tzv. sedlo a nedala jsem skoro míč do kurtu. Bylo hrozně těžké se z toho psychicky dostávat. A to jsem nezvládla za celý zápas, i když jsem měla pár možností, kde nějaký game urvat šlo a trochu to přetáhnout. Ale bohužel se tak nestalo. Nebylo to dobré.



V Indian Wells jste říkala, že nejste spokojená se svým servisem, protože nefunguje, jak by měl.

Pořád to není ono. V tréninku už jsou záblesky, možná občas i v zápase, ale je jich opravdu málo. Spíš je to na tu druhou stranu. Dvojchyb je opravdu moc a servis mi ve hře zatím moc nepomáhá. Přitom byl vždy klíčový pro moji hru. Servisem a body z něj jsem si zvedala sebevědomí a pomáhala. Teď to tak bohužel není. Možná i proto se takto trápím.



Další zbraň, Váš forehand, také úplně nefungoval. Ve hře bylo hodně nevynucených chyb. Je to tak, že když se zápas začne rozsýpat, tak se rozsype všechno?

Bohužel to tak bylo. Opravdu stačilo, aby se mi párkrát něco nepovedlo a pak se rozsypalo úplně všechno. Nebylo nic, co by mě mohlo vrátit zpátky do zápasu. Holka jako Katie nedá nic zadarmo. To jsem ani nepředpokládala. Opravdu je to asi o tom vydržet. Ale vydržet je samozřejmě hrozně těžké a náročné psychicky. Teď se musím začít soustředit zase jenom na trénink.

Varovala jste fanoušky i nás média, abychom neměli žádná velká očekávání, že to bude běh na dlouhou trať. Vy jste nyní naznačila, že je to psychicky náročné. Jak to zvládáte? Přece jenom nejste úplně zvyklá na porážky.

Měla jsem jich za svou kariéru už několik. I pětkrát první kolo, čemuž se pomalu a jistě blížím. Bohužel teď na antuce je to těžší. Madridské podmínky mi vyhovují, ale na druhou stranu nejsem vyhraná, nemám za sebou vyhraný zápas a je to pořád z nuly. Lepší se to, ale ani zdaleka to není tam, kde by to mohlo být nebo kde to bylo předtím, než jsem otěhotněla. Já jsem ráda, že mě tenis jako sport pořád baví, což je fajn.



Pomohl by Vám jeden vyhraný zápas?

Já doufám, že ano. Už jsem možná trošku doufala, že by se to mohlo povést, ale bohužel zase nic. Upínám se na to. Možná to není dobře. Spíš bych měla mít radost ze hry a pak to třeba přijde. To, že bych chtěla vyhrát, to je jasné.



Zmínila jste, že to v Madridu máte ráda. Třikrát jste tady vyhrála, častokrát jste postupovala do posledních kol a máte tady úžasnou bilanci. Bylo příjemné se sem vrátit a trochu oprášit vzpomínky?

Ano, to bezesporu. Jsem ráda, že jsem tady mohla být, ale chybí k tomu vítězný poslední balon. Tak to zkrátka je. Tenis se samozřejmě posouvá pořád dál. Já jsem stagnovala více než rok, takže nemůžu čekat zázraky.

Jaké máte další plány?

Měla bych jet na příští turnaj do Říma.



Pořád platí, že nějakým způsobem přetrpíte antukovou sezonu, abyste se dostala do co nejlepší formy a byla jste konkurenceschopná a potom to rozbalíte na trávě?

Ano. Plán je pořád takový a budu se ho držet. Na hraní na trávě se samozřejmě těším. Budu se však muset hodně zlepšit, abych někde něco uhrála. Ale těším se na to. Určitě to bude lepší než antuka, aspoň psychicky a užiju si to snad více.



Říkala jste, že kvůli jizvě po porodu nemůžete moc dobře trénovat. Zlepšilo se to? Máte více času a možností trénovat a makat?

Asi mám, ale podle mě trénuji stejně jako předtím, než jsem otěhotněla. Ani jsem vlastně neubrala. Jak tělo zaostávalo nějakou dobu, tak všechno trvá déle. Samozřejmě trénuji, co se dá, ale nemůžu to zase přehnat, abych nebyla moc rozsypaná. Je to opravdu alchymie.



Je to alchymie, ale doufáte, že se přísady jednou smíchají tak, aby to zase vyšlo.

Já doufám. Myslím, že občas je moje hra hezká, hezky mi to z rakety letí. Někdy se už i lépe pohnu. Záblesky v mé hře jsou, ale bohužel jich je málo. Když se to občas zableskne, tak mi to vždy udělá radost. Pak ale dostanu ránu v podobě pokaženého jednoduchého forhendu. Potom je těžké se z toho dostat.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.