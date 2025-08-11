Legenda Selešová trpí autoimunitním onemocněním. Příznaků si všimla při tenise

Bývalá hvězdná tenistka Monika Selešová (51) prozradila v rozhovoru pro agenturu AP, že trpí autoimunitním onemocněním. Diagnózu se dozvěděla před třemi lety a s veřejností se rozhodla o tom podělit nyní krátce před US Open, aby zvýšila o Myasthenii gravis (MG) podvědomí. Vítězka devíti grandslamů ukončila kariéru v roce 2008, patnáct let poté, co ji na turnaji v Hamburku pobodal fanatický fanoušek její soupeřky Steffi Grafové.
Monika Selešová trpí autoimunitním onemocněním (© VALERY HACHE / AFP)

Rodačka z Jugoslávie a od roku 1994 občanka USA si poprvé všimla příznaků onemocnění právě při tenise. "Hrávala jsem s dětmi nebo členy rodiny a minula jsem míček. Říkala jsem si: 'Ty jo, vidím dva míčky'. To jsou příznaky, které nelze ignorovat," popsala.

Nemoc MG postihuje nervosvalový přenos a dvojité vidění bývá signálem. Projevuje se také slabostí svalů v rukou a nohou. "Už jen upravit si vlasy byl velký problém," řekla Selešová. Po útoku duševně nemocného muže na turnaji v Hamburku v dubnu roku 1993 se musela vyrovnat s další velkou ranou.

"Má to velký dopad na můj každodenní život," přiznala. "Ale jak pořád říkám coby mentorka dětem: míček se různě odráží a vy se musíte přizpůsobit. A to je to, co právě dělám," dodala někdejší vynikající tenistka, která vyhrála 53 turnajů a zářila už coby šestnáctiletá dívka.Třikrát také ovládla Turnaj mistryň i Fed Cup a má olympijský bronz ze Sydney. Poslední zápas odehrála v roce 2003, o pět let později kariéru oficiálně ukončila.

Ondřej Jirásek, ČTK
