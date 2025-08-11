Legenda Selešová trpí autoimunitním onemocněním. Příznaků si všimla při tenise
Rodačka z Jugoslávie a od roku 1994 občanka USA si poprvé všimla příznaků onemocnění právě při tenise. "Hrávala jsem s dětmi nebo členy rodiny a minula jsem míček. Říkala jsem si: 'Ty jo, vidím dva míčky'. To jsou příznaky, které nelze ignorovat," popsala.
Nemoc MG postihuje nervosvalový přenos a dvojité vidění bývá signálem. Projevuje se také slabostí svalů v rukou a nohou. "Už jen upravit si vlasy byl velký problém," řekla Selešová. Po útoku duševně nemocného muže na turnaji v Hamburku v dubnu roku 1993 se musela vyrovnat s další velkou ranou.
"Má to velký dopad na můj každodenní život," přiznala. "Ale jak pořád říkám coby mentorka dětem: míček se různě odráží a vy se musíte přizpůsobit. A to je to, co právě dělám," dodala někdejší vynikající tenistka, která vyhrála 53 turnajů a zářila už coby šestnáctiletá dívka.Třikrát také ovládla Turnaj mistryň i Fed Cup a má olympijský bronz ze Sydney. Poslední zápas odehrála v roce 2003, o pět let později kariéru oficiálně ukončila.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře