Legenda varuje Djokoviče: Tien mu může způsobit řadu problémů
Tien se v pouhých devatenácti letech vyšplhal mezi 50 nejlepších tenistů světa, sbírá skalpy zkušených soupeřů a jeho progres bedlivě sledují odborníci i fanoušci. Není divu, že právě on je v New Yorku jedním z nejsledovanějších mladíků.
Výraznou stopu za jeho vzestupem zanechává i Michael Chang. Legendární Američan, který v roce 1989 jako sedmnáctiletý senzačně ovládl Roland Garros, stojí po Tienově boku už několik měsíců.
"Musí se i nadále snažit být agresivnější od základní čáry a zlepšovat své podání. Věřím, že se za krátkou dobu může stát jedním z nejvšestrannějších hráčů na světě," říkak Chang pro server atptour.com.
Podle bývalé světové dvojky není v dnešním tenise možné spoléhat pouze na defenzivu. "Dnes je nemožné neustále hrát defenzivně, protože síla a rotace, které svým úderům dávají nejlepší hráči světa, jsou příliš velké. Práce s Tienem mě moc baví; má skvělou schopnost dělat dobrá rozhodnutí na kurtu a jsem rád, že mu mohu pomoci svými zkušenostmi," doplňuje Chang, jenž si vyzkoušel roli trenéra už u Keie Nišikoriho.
Zápas s Djokovičem? Splněný sen, připraví mě na budoucnost, říká Tien
Pro Changa bude letošní US Open výjimečné i z osobního hlediska. Do juniorské soutěže nastoupí jeho čtrnáctiletá dcera Lani.
A co očekává od svého svěřence v zápase proti Djokovičovi? "Nemá co ztratit; tento zápas je pro něj ideální příležitostí k dalšímu růstu a nezapomenutelnému zážitku na největším tenisovém stadionu světa. Věřím, že má zbraně, kterými může Djokovičovi způsobit hodně problémů, což už také proti řadě elitních hráčů letos ukázal."
"Měl by si to maximálně užít a vydat ze sebe to nejlepší, čeho je schopen. Nesmí se tolik soustředit na výsledek, stojí proti jednomu z nejlepších hráčů historie, a tak je třeba to brát," uzavírá Chang.
Utkání mezi Djokovičem a Tienem začíná hodinu po půlnoci SELČ.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://www.youtube.com/watch?v=qXjUenrPZZA