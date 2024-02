Lehečka: Domácí atmosféru si užíváme. Menší hala je nakonec naší výhodou

Jiří Lehečka byl po vítězství v kvalifikaci Davisova poháru nad Danielem Cukiermanem 6:1, 7:6 spokojený, že zajistil Česku proti Izraeli důležitý druhý bod. Líbí se mu, jaký posun národní tým v posledních letech udělal. Češi vedou po prvním hracím dni ve Vendryni 2:0 a jediný triumf je dělí od postupu do skupinové fáze. Lehečka novinářům také řekl, že si užil po pěti letech domácí atmosféru.

"Z mé strany je hodnocení zápasu určitě kladné. Nebylo to dnes nic jednoduchého," uvedl Lehečka. "V Davis Cupu se rozdíly trochu mažou a já to na vlastní kůži cítil ve druhém setu. Soupeř se hodně zlepšil na servisu, více mixoval hru a neudělal tolik zbytečných chyb. V koncovce jsem nevyužil několik šancí, ale o to cennější pro mě je, že jsem byl schopný dotáhnout tie-break druhého setu. Tam už jsem byl lepším hráčem a přinesl druhý bod do šatny," doplnil.

Ve své hře vyzdvihl hladce získaný první set či to, jak rychle reagoval na ztrátu servisu a manko 2:3. Situaci mu také usnadnil fakt, že po předchozí výhře Jakuba Menšíka nad Jišajem Olielem vstupoval do utkání za stavu 1:0.

"Bylo to ale trochu jiné než vloni ve Valencii a Málaze. Tam byli soupeři žebříčkově výše a také cítili šanci a tlak. Tady byl soupeř oproti mě žebříčkově hodně dole, proto šel na kurt s tím, že nemá co ztratit. Trochu mi tím vzal výhodu, kterou jsem měl v předchozích zápasech. Rozhodně je ale příjemné nastupovat za stavu 1:0. Kubovi jsem to moc přál a věděl jsem, že když se zadaří i mně, otevře nám to dveře, abychom utkání dohráli už zítra čtyřhrou," uvedl Lehečka.

Menší hala? Nakonec výhoda

Užil si domácí atmosféru. V hledišti ho podpořilo 1300 fanoušků, mezi nimi byli i jeho rodiče a sestra. Doma se v týmové soutěži představil po pěti letech.

"Každá výhra v Davis Cupu se počítá. Jsem moc rád, že se mi to povedlo před domácím publikem. Mohli jsme to zažít po strašně dlouhé době," řekl Lehečka. "Chvilkami jsem se snažil, abych si to užil. Nebylo to úplně jednoduché, protože jsem chtěl strašně moc vyhrát, ale to k tomu patří. Je to sport a v tomhle je Davis Cup krásný. Je to jeden z důvodů, proč byla podle mě chyba, že se venkovní a domácí zápasy zrušily," uvedl český tenista s narážkou na dřívější formát soutěže.

Mrzelo ho, že se kvůli bezpečnostním opatřením nemohlo hrát před větším počtem fanoušků. Zároveň ale pochválil pořadatele ve Vendryni za výbornou organizaci.

"Nakonec to pro nás všechny mohlo mít výhodu v tom, že jsme rovnou nenaskočili před pět tisíc lidí. To by třeba mohlo některé z nás stáhnout a znervóznět. V tomhle ohledu to beru jako výhodu, že jsme začínali takhle poskrovnu. Třeba když budeme hrát ještě lépe, tak tu šanci hrát před větším publikem dostaneme," prohlásil vítěz lednového turnaje v Adelaide.

Jednatřicátý hráč světa si vylepšil daviscupovou bilanci na osm výher a čtyři porážky. Napevno se usadil v pozici české jedničky.

"Vždycky se mi na to hezky dívá. A myslím tím celkově ten proces, jakým jsme my jako tým prošli. Po té generační pauze jsme byli s Tomášem (Macháčem) lehce předhození lvům, kdy jsme jako hráči kolem první stovky nebo za ní hráli proti velkým jménům. Sešel se ale nějaký rok, už jsme tu dva kluci stabilně ve stovce a do toho Adam stabilně ve stovce debla. Snažíme se využít pozice, že třeba ty kvalifikace hrajeme jako favorité a zase si můžeme ty zápasy nahrabat k dobru," dodal Lehečka.