Lehečka letos v Austrálii naprosto vyhořel! V Melbourne nezvládl koncovky setů proti kvalifikantovi

DNES, 11:27
AUSTRALIAN OPEN - Jiřímu Lehečkovi (24) se letos v jindy velmi oblíbené Austrálii vůbec nedařilo. Po skreči v Brisbane a následném odhlášení z Adelaide přišla další rána i na Australian Open. Českého tenistu, kterého limitovalo zranění kotníku, vyřadil už v prvním kole rozjetý francouzský kvalifikant Arthur Gea (21), kterému podlehl 5:7, 6:7, 5:7.
Jiří Lehečka vypadl v Austrálii s kvalifikantem (@ ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Lehečka – Gea 5:7, 6:7, 5:7

Lehečka na Australian Open dorazil po nešťastných prvních týdnech sezony, během kterých nejdříve musel skrečovat osmifinále v Brisbane proti Sebastianu Kordovi kvůli zranění kotníku a následně se odhlásil i z Adelaide. Poprvé od roku 2023 tak do australského grandslamu přijel bez získaného titulu z některé z generálek.

Proti rozjetému kvalifikantovi Geovi, který letos vyhrál všech osm duelů, nezačal dobře a zdálo se, že je stále limitován zraněným kotníkem. Do karet mu nehrál ani fakt, že se mu nevyvedl ani konec loňské sezony a do Melbourne dorazil na rozdíl od soupeře naprosto bez formy. V posledních šesti duelech dokázal porazit jen Tomáš Macháče.

Statistiky zápasuStatistiky zápasu (@ Enetpulse)

První tři brejkboly hned v úvodu ještě ustál. Následně ale sám dvě šance nevyužil a doplatil na to v závěru. Po nepovedeném dvanáctém gamu ztratil úvodní sadu. V té druhé sice na začátku poprvé prolomil servis soupeře, náskok ale rychle ztratil.

V závěru odvrátil dvě setbolové hrozby a vyrovnal na 5:5, což byl klíčový okamžik zápasu. Do té doby skvěle hrající Francouz začal chybovat a Lehečka mu podruhé sebral servis. Sadu ale po dramatickém gamu dopodávat nedokázal a došlo na tie-break. V něm ztratil první tři míčky a naprosto pohořel. Zkrácenou hru ztratil poměrem 1:7.

Na velmi nepovedený závěr druhé sady Lehečka navázal i ve třetím dějství, kde si rychle prohrál servis. Proti Francouzovi vypadal daleko unavenější, frustrovanější a nedokázal tvořit hru, jak je u něj zvykem. Dokázal sice znovu srovnat. Koncovka ale znovu patřila kvalifikantovi, který českému soupeři v jedenácté hře sebral servis a následně utkání dopodával.

Lehečka tak neobhájí osmifinále z minulého roku, ve kterém prohrál až s desetinásobným šampionem Novakem Djokovičem. Na Australian Open skončil hned v prvním kole poprvé od svého premiérového startu před čtyřmi lety. O rok později si zde dokonce zahrál čtvrtfinále, které je společně s loňským US Open jeho nejlepším výsledkem na grandslamu.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

26
Přidat komentář
PaYaB
19.01.2026 12:28
Tak to je bohužel docela velká ostuda.
Reagovat
Per
19.01.2026 12:18
Lehečko, dlužíš mi peníze Zkazil si mi celý tiket
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.01.2026 12:07
to ale nebyl ten Lehečka, co má porážet ty Alcarazy a Sinnery? Nebo že by?
Reagovat
George_Renel
19.01.2026 11:54
Nechápu proč jak Lehečka tak Svrčina stále hráli ty neúspěšné kraťasy.
Prokraťasovali si oba zápasy. Oba trestuhodně.
Reagovat
Tennis_Luke
19.01.2026 11:54
Gratulace Svrcinovi, takhle se rodí legendy. Marian Jelínek už čeká.
Reagovat
pantera1
19.01.2026 11:49
Jirko co s tebou, kluku jeden, teď si musím spravit chuť na starém pánovi a ten je zatím s úsměvem na rtech
Reagovat
Liverpool22
19.01.2026 11:54
Nole smile zatím jede 3:0 smile
Reagovat
pantera1
19.01.2026 11:58
Jj, to je úplně jinej drajf .
Reagovat
Ondra979
19.01.2026 11:46
tak nic no, ambice prevelike, ale realita je nekde jinde. rozhodne nechci Leheho odepisovat, ale letos bude podle me rad, kdyz se udrzi v top20 a jednoduche to mit nebude, tak ale treba jeste zabere, uvidime
Reagovat
HankMoody
19.01.2026 11:44
Nerikal nahodou, ze je schopnej porazit Alcaraze a Sinnera?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.01.2026 12:09
aha, tak to jsem se opozdil
Asi byl zklamaný, že s nimi nemohl hrát hned první zápas, kdy je plný sil...
Reagovat
frenkie57
19.01.2026 12:16
Ale noták. Prostě není forma, no. Tu v bufetu za rohem nekoupíš. Příště to bude lepší.
Reagovat
Davor1
19.01.2026 11:44
Nedávno tu bol článok, kde Lehečka tvrdí, že môže byť ako Sinner a Alcaraz. A potom príde realita, v ktorej nie je schopný uhrať ani set proti hráčovi, ktorý ešte niekoľko mesiacov dozadu hral prevažne ITF turnaje, kde si sám zberal loptičky. Super robota Lehečka, len tak ďalej a zachvíľu budeš ako ten Sinner a Alcaraz
Reagovat
PTP
19.01.2026 11:50
Zklidni se Čobole, urážet Jirku můžou jenom Češi.
Reagovat
Davor1
19.01.2026 11:53
Tak mi Pepíku ukáž, kde a ako ho urážam a ospravedlním sa mu :)
Reagovat
Oin
19.01.2026 12:07
On neuráží, on se vysmívá. A to mě uráží.
Reagovat
PTP
19.01.2026 12:25
Je to rebel! Při zatýkání tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil.
Reagovat
rkames
19.01.2026 11:35
budoucí hráč světové desítky předvedl otřesný výkon s hráčem, kterýho porazil v listopadu Kopřiva i Brunclík, pane jo....
Reagovat
subaru
19.01.2026 11:37
Kdo za to asi může? Musí si chlapec vybrat.
Reagovat
mamina
19.01.2026 11:50
No ale to je taky důležité. Aspoň si to užijí. Moc štěstí mu ale nepřináší, zatím jen sosá.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.01.2026 12:10
tak to je taky důležité
Reagovat
vojta912
19.01.2026 11:30
Ja jsem si rikal, ze to bude pruser, kdyz jsem viděl mladou Katka neodpadá, jak natěšena byla na měsíční vyletik do Austrálie.
Nicmene jsem nečekal ze z toho udela vyletik i Lehymu
Reagovat
chlebavevaju
19.01.2026 11:29
No, pro budoucího hráče elitní světové desítky je vypadnutí v prvním kole přece jen trochu málo, řekl bych. Spokojená zřejmě nebude ani influencerka Lucinka, i když alespoň stihla vydat video s obsahem toho, co každý hráč od organizátorů dostává jako dárek. Jirka si tak domů odveze aspoň malou plyšovou koalu a batůžek. A teď hurá na dovolenou.
Reagovat
PTP
19.01.2026 11:32
J1rka si vzal pro Lucinku dámskou dárkovou tašku a úplně ho to vykastrovalo
Reagovat
HAJ
19.01.2026 11:57
No tak. Kopat do poražených se nemá.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.01.2026 12:12
ale do vostudně poražených aspoň trochu jo.
Reagovat

