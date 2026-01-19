Lehečka letos v Austrálii naprosto vyhořel! V Melbourne nezvládl koncovky setů proti kvalifikantovi
Lehečka – Gea 5:7, 6:7, 5:7
Lehečka na Australian Open dorazil po nešťastných prvních týdnech sezony, během kterých nejdříve musel skrečovat osmifinále v Brisbane proti Sebastianu Kordovi kvůli zranění kotníku a následně se odhlásil i z Adelaide. Poprvé od roku 2023 tak do australského grandslamu přijel bez získaného titulu z některé z generálek.
Proti rozjetému kvalifikantovi Geovi, který letos vyhrál všech osm duelů, nezačal dobře a zdálo se, že je stále limitován zraněným kotníkem. Do karet mu nehrál ani fakt, že se mu nevyvedl ani konec loňské sezony a do Melbourne dorazil na rozdíl od soupeře naprosto bez formy. V posledních šesti duelech dokázal porazit jen Tomáš Macháče.
První tři brejkboly hned v úvodu ještě ustál. Následně ale sám dvě šance nevyužil a doplatil na to v závěru. Po nepovedeném dvanáctém gamu ztratil úvodní sadu. V té druhé sice na začátku poprvé prolomil servis soupeře, náskok ale rychle ztratil.
V závěru odvrátil dvě setbolové hrozby a vyrovnal na 5:5, což byl klíčový okamžik zápasu. Do té doby skvěle hrající Francouz začal chybovat a Lehečka mu podruhé sebral servis. Sadu ale po dramatickém gamu dopodávat nedokázal a došlo na tie-break. V něm ztratil první tři míčky a naprosto pohořel. Zkrácenou hru ztratil poměrem 1:7.
Na velmi nepovedený závěr druhé sady Lehečka navázal i ve třetím dějství, kde si rychle prohrál servis. Proti Francouzovi vypadal daleko unavenější, frustrovanější a nedokázal tvořit hru, jak je u něj zvykem. Dokázal sice znovu srovnat. Koncovka ale znovu patřila kvalifikantovi, který českému soupeři v jedenácté hře sebral servis a následně utkání dopodával.
Lehečka tak neobhájí osmifinále z minulého roku, ve kterém prohrál až s desetinásobným šampionem Novakem Djokovičem. Na Australian Open skončil hned v prvním kole poprvé od svého premiérového startu před čtyřmi lety. O rok později si zde dokonce zahrál čtvrtfinále, které je společně s loňským US Open jeho nejlepším výsledkem na grandslamu.
Prokraťasovali si oba zápasy. Oba trestuhodně.
Asi byl zklamaný, že s nimi nemohl hrát hned první zápas, kdy je plný sil...
Nicmene jsem nečekal ze z toho udela vyletik i Lehymu