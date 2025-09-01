Lehečka o změně myšlení: Viděl jsem hodně nemocné děti, jak si užívaly život
"Dostat se do čtvrtfinále grandslamu je moc příjemné a jsem rád, že se mi to povedlo. Na grandslamu se to vždy počítá. Moc to pro mě znamená," uvedl Lehečka. "Abyste vyhráli čtyři zápasy, chce to nějakou konzistenci a slušné výkony. To se mi zatím daří. Být v osmičce na grandslamu je vždy super," podotkl.
Duel se sedmatřicetiletým Mannarinem vyhrál po více než třech hodinách. Hodnotil ho i kvůli hernímu stylu soupeře jako velmi těžký. "Pokud je Mannarino na kurtu motivovaný a kousnutý, tak to nikdy není lehký zápas. On to dokáže soupeřům, myšleno ne ve zlém, znechutit. Hraje extrémně solidně a nedá žádné chyby zadarmo," uvedl Lehečka.
"Hraje takový herní styl, ze kterého se nedá tlačit a těžko se z toho dávají vítězné míče. Je to o tom to přetrpět a čekat na moment, kdy to půjde. Pro mě je o to cennější, že jsem hrál proti soupeři, který mému hernímu stylu úplně nesedí a porazil ho," uvedl tenista z Kněžmostu.
Svěřenec trenéra Michala Navrátila, který plní roli nasazené dvacítky, si po dvou vyhraných setech zkomplikoval zápas prohranou třetí sadou. Podle svých slov se nedržel strategie hrát trpělivě, ale místo toho chtěl rychle výměny ukončovat. Ve čtvrtém setu už ale zvrátil vývoj ze stavu 0:2 a po šesti vyhraných gamech v řadě získal i celý zápas.
"Cítil jsem také, že Adrian už byl možná lehce unavenější. Již tak dobře neservíroval. Od základní čáry hrál pořád skvěle, ale ve čtvrtém setu jsem z jeho servisu cítil, že nedává tolik prvních podání a neservíruje tak přesně jako první dva sety. To mi dalo více šancí tvořit z jeho druhého servisu, dostat ho pod tlak a diktovat tempo výměny. To rozhodlo," podotkl Lehečka.
Ve čtvrtfinále grandslamu je podruhé, poprvé však na US Open. Dosud se mezi osm nejlepších hráčů na turnajích "velké čtyřky" dostal jen před dvěma lety na Australian Open.
"Myslím, že jsem od té doby mentálně malinko dospěl. Jsem o něco starší. Tenkrát to pro mě bylo vše nové. Nebyla to náhoda, porazil jsem tam skvělé hráče, ale malinko hrálo roli i to, že mě moc neznali a nevěděli, co ode mne čekat. O to cennější pro mě je, že jsem takový výsledek zopakoval, když už všichni vědí, co ode mne mohou na kurtu očekávat," líčil Lehečka.
Psychicky ho posílila i loňská anabáze, kdy vynechal část sezony kvůli únavové zlomenině bederního obratle. "Když jsem byl loni zraněný, chodil jsem na léčení do nemocnice. A viděl jsem malé děti, které byly hodně nemocné, a přesto si užívaly život. Já cítil, že je to pro mě konec světa, když nemůžu hrát, protože mě bolí záda. To byl ale moment, kdy se něco změnilo. Samozřejmě stále rád vyhrávám a chci se zlepšovat stejně, ale zároveň na sebe nenakládám větší tlak, než je potřeba," popsal Lehečka.
V boji o premiérové semifinále grandslamu narazí příště na světovou dvojku a pětinásobného grandslamového vítěze Alcaraze. S ním se letos utkal dvakrát. Nejprve ho porazil v Dauhá a poté s ním prohrál ve finále turnaje v Queen´s Clubu.
"Bude to extrémně těžké. Když se bavíme o turnajích grandslamové úrovně, tak Carlos s Jannikem a Novakem jsou teď nejzkušenější. Myslím si, že to bude dobrá bitva. Budu se snažit předvést své maximum. Moc se na ten zápas těším a uvidíme, jak to půjde," doplnil Lehečka.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Mel by si vzít příklad z tchyně, ta taky před závěrečným finišem měla nejmenší předpoklady a všechny překvapila.
Lehy neodpadá, Lehy neodpadá