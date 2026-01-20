Lehečka po krachu v Melbourne: Soupeř mě potrestal, nedá se to hodnotit pozitivně

DNES, 16:30
Rozhovory 7
Jiří Lehečka (24) se překvapivě rozloučil s probíhajícím Australian Open hned v prvním kole po porážce s kvalifikantem. Na začátku sezony měl smůlu na zranění, které ho sice v Melbourne Parku nijak nelimitovalo, nicméně výrazně ovlivnilo jeho přípravu na úvodní grandslam roku. Rodák z Mladé Boleslavi sám uvedl, že vypadnutí hned na úvod se rozhodně nedá hodnotit pozitivně.
Profily hráčů
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka překvapivě skončil v Melbourne hned na úvod (© MARTIN KEEP / AFP)

Mnozí považovali tento zápas za formalitu. Jiní varovali, že Lehečka nemusí být po zdravotní pauze a narušené přípravě v ideálním rozpoložení. Nakonec se bohužel pro české fanoušky i naše výrazné želízko v ohni potvrdilo to druhé. Český favorit příliš chyboval, nezvládl koncovky setů a s kvalifikantem Arthurem Géou padl. Dokonce nezískal set.

"Prohrát v prvním kole s kvalifikantem se nedá za žádných okolností hodnotit pozitivně. Soupeř hrál určitě výborně, rozhodně nad rámec svých možností. Předvedl krásný tenis, všechna čest. Zasloužil si vyhrát. Já se bohužel v prvních dvou setech hledal. Podmínky mi úplně neseděly. Nehrál jsem tak, jak bych potřeboval. Dal jsem soupeři šanci se rozehrát, on toho správně využil a potrestal mě za to," uvedl Lehečka v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

Zároveň odmítl, že by ho v prohraném zápase jakkoli limitoval zdravotní problém, který si přivodil na generálce v Brisbane, kde obhajoval titul. "Zranění kotníku z Brisbane už mě nijak nelimitovalo. Žádné zranění na druhou stranu není příjemné. Určitě bych si začátek sezony představoval malinko jinak."

Nečekaný krach proti 198. hráči světa naopak částečně přisuzoval podmínkám na větším kurtu 1573 Arena. "Tam vždy hodně fouká, bylo tomu tak i dnes. Minimálně v prvních dvou setech to zápas ovlivnilo. Neměl jsem na své údery takový klid, jaký bych si představoval. To k tomu ale patří. Kurt je na hraně areálu, vítr se tam dost točí. Jeho hernímu stylu podmínky seděly více než mému."

Po velmi nepovedeném australském létu, které opouští jen s jedním vítězstvím (nad Tomášem Macháčem v Brisbane), se vrátí domů a bude se připravovat na další důležitou akci. Tou bude první kolo kvalifikace Davis Cupu. Češi v něm na domácí půdě v Jihlavě vyzvou 7. a 8. února výběr Švédska.

Lehečka prohrál na Australian Open s kvalifikantem

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

7
Přidat komentář
chlebavevaju
20.01.2026 17:39
Chudák, ten to musel schytat. Lucinka si zabalila kufry na 2 týdny a on jí provede tohle!
Reagovat
frenkie57
20.01.2026 18:08
Určitě ho ukecala, aby se párkrát ošplouchli v oceánu.
Reagovat
Mantra
20.01.2026 17:17
vždycky mám pocit, že ho brzy trefí šlak - on je celoročně a za každých podmínek při zápase rudej jako rak. To nevypadá moc zdravě.
Reagovat
PTP
20.01.2026 17:21
Nesmí to přehánět s metamphetaminem
Reagovat
Patik
20.01.2026 16:56
Pohodička..veď ty dokazes držať krok len so Sinnerom a Alcarazom a nie s nejakým kvalifikantom.
Reagovat
Oin
20.01.2026 17:03
Mečíš?
Reagovat
krpo
20.01.2026 18:13
Ale jo, trefil to, a navíc vtipně!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist