Lehečka s Menšíkem odvraceli mečboly, po velké bitvě však padli
Lehečka/Menšík – Johnson/Zielinski 6:3, 3:6, 10:12
Do zápasu proti ostřílenému páru Johnson, Zielinski vstoupil na podání Menšík a počínal si naprosto suverénně. Stejnou odpověď si přichystal i polský tenista, který získal svůj servis čistou hrou a bylo vyrovnáno – 1:1.
Do problémů se český pár dostal při Lehečkově podání, kdy musel odvracet dva brejkboly, rodák z Kněžmostu si ale dokázal poradit. To už se naopak nepovedlo o chvíli později semifinalistovi letošního Australian Open Johnsonovi, který jako první z kvarteta zaváhal. Brejk následně s problémy potvrdil Menšík a české hvězdy šly do vedení 4:1.
Čeští tenisté neuhráli ani při dalším podání Zielinského jediný fiftýn, mrzet je to ale nemuselo. V závěrečných dvou gamech na svém servisu ztratili jen bod, sadu Menšík zakončil čistou hrou a po 30 minutách tak šel český pár do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém dějství se jako první do problémů dostal za stavu 2:3 na podání Menšík a český pár za to vzápětí zaplatil prvním ztraceným servisem. Brejk vzápětí bez problémů potvrdil Johnson a britsko-polská dvojice si už dobře rozehraný set vzít nenechala. Získala ho 6:3 a poslala utkání do super-tiebreaku. V něm se odehrála velká bitva, ve které český pár odvrátil tři mečboly, ten čtvrtý ale už ne a zkrácenou hru ztratil 10:12.
Oba čeští tenisté se v Londýně představí i ve dvouhře. Lehečku čeká zítra vítěz turnaje v Hertogenboschi Polák Kamil Majchrzak, Menšíka pak zkušený Francouz Adrian Mannarino.
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