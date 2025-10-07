Lehečka se nedostal k brejkbolu a velkou šanci na první letošní čtvrtfinále na Masters nevyužil
Lehečka – Rinderknech 3:6, 6:7
Oba hráči si prvních sedm her suverénně hlídali svá podání. Na servisu jako první zaváhal Lehečka, když Rinderknechovi dvojchybou nabídl brejkbol, který Francouz záhy proměnil po skvělé reakci na krátký halfvolej českého tenisty. Sadu poté zvládl dopodávat a za půl hodiny vedl 1:0 na sety.
V úvodu druhé sady musel Lehečka odvracet dva brejkboly a i v další hře na podání si situaci zkomplikoval a musel přes shodu. Rinderknech v zápase naprosto skvěle podával a českého hráče k ničemu nepustil. Ve druhém setu vyhrál na servisu patnáct výměn v řadě. Druhý set nakonec musel rozhodnout tie-break.
V něm měl Lehečka šanci především za stavu 3:2 na příjmu, nabíhaný bekhend však zahrál do sítě a prohrál i následující dva míčky. Dokázal sice srovnat na 5:5, ale poslední dva míčky patřily Francouzovi a po chybě na síti se s turnajem musel rozloučit.
Patnáctý nasazený tak nevyužil obrovskou šanci na premiérové letošní čtvrtfinále na tisícovkách a s Rinderknechem prohrál podruhé v řadě a znovu bez zisku setu. Porazit ho dokázal pouze před dvěma lety v Indian Wells.
Pro Francouze se jedná o jeden z životních turnajů a čtvrtfinále na Masters si zahraje poprvé v kariéře. Už v předchozím duelu vyřadil světovou trojku Alexandera Zvereva a o postup mezi čtyřku nejlepších si zahraje proti vítězi duelu mezi Félixem Augerem-Aliassimem a Lorenzem Musettim.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
